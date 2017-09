VIDEO FOTO Zuzana Plačková uviazla v horiacej budove: Dramatická cesta k záchrane!

Pri požiari známeho bratislavského centra na Einsteinovej ulici zasahovali v utorok desiatky hasičov aj záchranári. Hrozivé chvíle a stres prežívali najmä návštevníci, ktorých museli z horiacej budovy ihneď evakuovať. Bola medzi nimi aj slovenská hviezda reality show Zuzana Plačková, ktorá si v tom čase užívala nákupy s kamarátkou Sašou.

O svoje pocity sa podelila na Instagrame. "Čo ti j*be, aký smrad, prvýkrát originál horí Aupark," povedala spočiatku šokovane. Neskôr sa však na utekajúcich ľuďoch zabávala.

"Cítila som sa úplne bežne, vždy keď som v Auparku, tak sa niečo deje. Za celé leto tam už nahlásili toľko bômb, že som si aj zvykla," povedala deň po udalosti pre pluska.sk s tým, že na nákupy sa tam vráti aj nabudúce.

Podľa jej slov ju ale nahnevalo, že zostala trčať v podzemnej garáži. "Uviazla som tam asi na 40 minút. Stres som ale rozhodne nemala," zasmiala sa.

V krátkom videu usúdila, že ak by tam bola skutočná bomba, všetci v podzemnej garáži by vybuchli spolu s ňou. Čakanie jej však spríjemnili okoloidúci hasiči. "Páni hasiči, alebo sú to striptéri? Neviem," skomentovala vtipne okoloidúcich hasičov v podzemnej garáži.

Prírodný živel ovplyvnil aj iné známe tváre. Najviac naň bude spomínať dnes už bývalý hokejista Dušan Pašek. Oheň zničil kaviareň, v ktorej je spolumajiteľom. V priestoroch nákupného strediska sa len pár chvíľ pred ničivým požiarom nachádzal aj hudobník Marián Čekovský a futbalista Róbert Vittek!

Čo sa vlastne stalo?

V utorok (5. septembra) krátko po 16.45 hod. zatiaľ neznámy páchateľ, pravdepodobne z nedbanlivosti, spôsobil požiar z vonkajšej strany jedného z vchodov do obchodného centra.

"Následkom toho došlo k zhoreniu podlažnej krytiny, obhoreniu a zadymeniu okolia vchodu, poškodeniu prechodovej lávky, zadymeniu a poškodeniu vnútorných obchodných priestorov," informoval policajný hovorca Michal Szeiff.

V nebezpečenstve boli najmä ľudia v priestoroch centra. Jeho vnútro totiž zamorili splodiny. Príčina ani celková škoda zatiaľ nie je známa a sú predmetom vyšetrovania. Zatiaľ neznámemu vinníkovi však hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Pri nešťastí sa nikto nezranil.