Zahalená žena v bazéne: Čo na to hovoria naše zákony a čo Slováci?

Naše predpisy kúpanie v burkinách neriešia

Môže sa v bazéne kúpať aj úplne zahalená žena? Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva znie takto: „Hygienické predpisy neupravujú požiadavky na kúpací odev verejnosti na kúpaliskách s výnimkou malých detí do 3 rokov – tie musia mať detské plavky s priliehavou gumičkou okolo nôh. Prevádzkovateľ má však možnosť v prevádzkovom poriadku a vo vlastných pokynoch bližšie špecifikovať podmienky vstupu, správania aj kúpací odev na kúpaliskách.“

Podľa hygienikov najdôležitejšie, aby oblečenie v čo najmenšej miere znečisťovalo vodu a aby návštevníci dodržiavali zásady osobnej hygieny, pred vstupom do bazéna sa osprchovali a používali brodidlá.

Piešťanci nemajú problém

Autor: Karol Farkaš

Stretnúť Arabky zahalené od hlavy až po päty v čiernom nie je nič nezvyčajné v kúpeľnom meste Piešťany. Patria ku klientele, ktorá drží tamojšie kúpeľníctvo nad vodou.

Moslimky na tamojších verejných kúpaliskách však uvidíte iba výnimočne. Na termálnom kúpalisku Eva si ženy v ich ortodoxných burkinách nepamätajú, vo vodnom svete Funny Park bol jeden prípad vlani. Podľa šéfa Funny Parku žena v burkinách prekvapila návštevníkov vodného sveta a nie každému sa to páčilo.

„Vysvetlili sme im, že predsa nie sme xenofóbny národ, nech sa kúpu, v čom chcú a kde chcú,“ povedal šéf parku. Ako doplnil, plavkyniam v burkinách sa vo Funny Paku nebránia. Podľa neho, keby nebolo arabských klientov v kúpeľoch a Piešťanoch, tak mesto nevyžije.

Prekážali by vám v bazéne ženy v burkinách?

Monika (30), a Peťo (44), Bratislava, Košice

„Monika (so smiechom): Ak nebude mať schovaný samopal, nevadí mi. Peter: Neprekážalo by mi to.“

Adriana (45), Liptovská Teplička

„Na Slovensku po slovensky. Keby som išla do arabského sveta, v bikinách by ma zrejme netolerovali. Takže by som si obliekla burkiny.“

Alena (58), Bratislava

„Je mi to nepríjemné. Aj keď sme boli pri mori, chodili sa tam kúpať zahalené ženy. Nepáči sa mi to.“

Lucia (29), Revúca

„Mne by to neprekážalo, ani v mori, ani v bazéne. Nevidím dôvod, prečo by mi to malo vadiť.“

Roman (19), Bratislava

„V mori je to síce niečo iné ako v bazéne, ale nevidím dôvod, prečo by mi to malo prekážať.“

Prevádzkovateľ kúpaliska Delfín, Bratislava

„Nemáme problém s tým, ak sa moslimka príde kúpať do bazéna. Majú na to určené plavky a aj keď je oblečená od hlavy po päty, stále sú to plavky. Je to ich kultúra.“