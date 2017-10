FOTO Zábava, boj so smrťou, aj prvé slová nádeje: To všetko prežil DJ Mairee (26) za pár hodín!

Auto, v ktorom sedel Miro, vletelo do pred ním idúceho kamióna a potom narazilo do zvodidiel. Vodičom bol mladík (19) z Bytče, ktorý podľa všetkého dostal mikrospánok. Vozidlo skončilo rozbité, pričom poškodená bola najmä tá časť, v ktorej sedel známy dídžej. Práve on skončil po nehode v najvážnejšom stave. Z auta ho museli hasiči vystrihávať. Vodič a jeho brat, ktorý cestoval s nimi, utrpeli iba ľahšie zranenia.

„Po ôsmej hodine ráno záchranári zasahovali pri nehode medzi Trnavou a Bratislavou, dvoch zranených po neodkladnom prednemocničnom ošetrení transportovali do nemocnice v Trnave s poraneniami hlavy,“ potvrdil nám zastupujúci hovorca záchranárov Andrej Hirjak. Mirove diskotéky bývajú plné do posledného miestečka. Ľudia majú radi, keď sa na diskotéke baví aj dídžej a úsmev rodáka zo Svätého Jura vždy rozžiaril celú sálu.

Tak to bolo aj v piatok v Prešove, kde vystupoval v Encore clube. Ľudia boli nadšení. O to viac zostali v sobotu ráno v šoku, keď sa dozvedeli, čo sa stalo počas jeho návratu domov. „Mali sme plno, asi 1 300 ľudí, všetci sa bavili. Bezprostredne po akcii sme Mirovi dokonca navrhli, aby v Prešove prespal a necestoval hneď domov. Neposlúchol,“ prezradil riaditeľ clubu Michal Kočiško.

Podarilo sa nám skontaktovať aj s návštevníčkou klubu Melindou, ktorá prišla na Mira až z Humenného a po koncerte bola nadšená. „Tancoval, vtipkoval, hecoval nás a nechýbal ani jeho povestný úsmev. Nikomu ani len vo sne nenapadlo, že jeho cesta domov sa skončí tak dramaticky a nešťastne. Prajem mu skoré uzdravenie!“ odkázala Mirovi vysokoškoláčka Mel. Miro alias DJ Mairee je obyčajný chalan zo Svätého Jura, ktorému sa v posledných týždňoch začali plniť sny.

Už jedenásť rokov robí dídžeja a tvorí elektronickú hudbu a vždy veril, že raz prerazí. A to napriek tomu, že prvé video, ktoré uverejnil na YouTube, mu stiahli a zakázali. Boli tam totiž zábery z body paintingu, čo niekto označil za sexuálny obsah. Miro video prerobil a znova uverejnil. Odvtedy pribudlo ďalších 30 a potom to prišlo. Úspech ako hrom. Jeho najnovšie video Papapa dosiahlo už viac ako 3 milióny!