Osudu neušiel: Miro (†31), ktorý zahynul v lietadle, bol už pri jednej tragickej leteckej nehode

Do Prievidze prileteli obe lietadlá z neďalekej Valašskej Belej a návštevníkom mali predviesť svoju akrobaciu. V jednom sedel iba pilot, v tom druhom okrem pilota Miroslava (†31) aj Jana (23) a jej priateľ Michal (34). A práve Miroslav ako jediný pád stroja neprežil. Janu musel previezť vrtuľník s vážnymi zraneniami do banskobystrickej nemocnice, Michala ošetrili v bojnickej nemocnici. Utrpel našťastie iba ľahké zranenia. Pri oboch pasažieroch stáli pri páde lietadla z asi 30 až 40 m výšky doslova všetci svätí, ba doslova po druhýkrát sa narodili.

Mladý ale skúsený pilot

Kamaráti a kolegovia Miroslava nechceli špekulovať nad tým, čo sa mohlo vo vzduchu stať. „Bol síce relatívne mladý, ale lietal už 16 rokov a nalietaných mal naozaj veľa hodín. Rozhodne to nebol neskúsený pilot,“ prezradil jeden z nich. Paradoxom celej tragédie je, že Miroslav mal údajne letieť v druhom lietadle. „Je jedno v akom by sedel, lebo obe dobre poznal a pilotovi by malo byť jedno v akom stroji sedí ak tento typ pozná. A on ho poznal veľmi dobre,“ dodal kamarát z letiska. Miroslav si zrejme sadol do stroja, v ktorom mohol viesť až tri osoby preto, lebo s ním letel kamarát Michal, ktorý je tiež pilotom, spolu so svojou priateľkou.

Lietanie bolo jeho životom

Lietadlá a všetko čo bolo s nimi spojené miloval Miro od detstva. „Už na strednej škole vyštudoval za leteckého opravára. Na letisku trávil veľmi veľa času, pretože lietadlami doslova žil už od mala,“ opísal nebohého jeho bývalý spolužiak Miroslav (31). „Keď bolo treba, občas som mu šiel pomôcť aj ja, ba teraz tam pracoval i jeho najmladší brat Jozef. Obaja rodičia veľa investovali do toho, aby mohol lietať, no a vidíte ako hrozne to napokon dopadlo. Bol to strašne dobrý chalan a tiež človek, ktorého bude škoda. Keď som sa dozvedel čo sa mu stalo až som sa rozplakal. Toto sa nemalo stať,“ dodal smutne Mirov bývalý spolužiak, ktorému nebohý kamarát sľúbil, že za jeho pomoc ho raz v jeho lietadle prevezie. „Žiaľ, už to nestihne,“ pridal smutne.

Chyba pilota či techniky?

Nad možnou príčinou pádu lietadla sa zamýšľali mnohí hneď po tragickom lete. „Myslím si, že to bola chyba pilota. Letel po vetre a mal zrejme malú rýchlosť čo spôsobilo nedostatočný vztlak, a tak pri vývrtke, žiaľ, padol dole,“ povedal po nehode na mieste tragédie mladý muž, ktorý na akcii bol ako divák, no sám je aktívnym pilotom. Jeho teóriu podporuje aj doterajšie policajné vyšetrovanie.

„Pri časti manévru s názvom rozchod sa malo dostať lietadlo do prudkého stúpania, v jeho dôsledku mu mala poklesnúť rýchlosť,“ uviedla Elena Antalová, trenčianska krajská policajná hovorkyňa. Či skutočne išlo o chybu pilota, alebo v tom mala prsty aj technika ukáže až ďalšie vyšetrovanie, ktoré vykonáva polícia spoločne so špecialistami z Leteckého a námorného úradu.

Po zábave prišla tragédia

Deň otvorených dverí na prievidzkom letisku prišlo navštíviť niekoľko stoviek divákov. Šťastím bolo, že nikto z nich nebol na trávnatej ploche pristávacích dráh. Po páde malého lietadla mohlo byť zranených a možno obetí viac. Tragédia prišla v čase, keď dva „čmeliaky“ dokončovali svoju šou. „Robili rôzne akrobacie. Pri tej asi poslednej leteli vedľa seba, a potom sa chceli rozdeliť do písmena V. Jedno sa odklonilo doľava, druhé doprava. Jedno urobilo otočku, ktorá však bola veľmi ostrá, no a vzápätí spadol,“ uviedol jeden zo svedkov, ktorý videl aj to, ako po páde jeden z členov posádky otvoril kokpit a vystúpil von.

Pilotovi nebolo pomoci

Pád lietadla z takmer štyridsiatich metrov sa akoby zázrakom neskončil ešte tragickejšie. Miroslava podľa svedkov museli z vraku jeho stroja hasiči dlho vystrihávať, pretože v ňom bol zakliesnený. Jana mala väčšie šťastie lebo pád, hoci s vážnymi zraneniami, prežila. „Má v sadre nohu i ruku a je pozašívaná, ale inak sa má relatívne v pohode,“ prezradila jej ustarostená mama. „Čože? Janka bola v tom lietadle? Bože, veď má malého asi trojročného chlapca. Ešte šťastie, že je živá. S Michalom, ktorý je tiež pilotom, žijú spolu neďaleko Dubnice a zrejme si chceli trošku zalietať. Hrôza čo i len pomyslieť aké nešťastie sa im mohlo stať,“ prezradila úplne šokovaná Jankina bývalá suseda.

Začalo trestné stíhanie

Letisko Slávnica pri Dubnici je akoby zakliate. Pri nehode, ktorá sa stala neďaleko neho pri obci Červený Kameň takmer presne pred dvomi rokmi, 20. 8. 2015, prišli o život traja parašutisti, dvaja piloti a dvaja kopiloti. Tri desiatky parašutistov si vtedy chcelo splniť svoj sen a vytvoriť slovenský rekord. Paradoxom je, že nebohý Miroslav vtedy na letisku robil Miroslav vedúceho letovej prevádzky. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví,“ povedala na margo tragédie na prievidzkom letisku policajná hovorkyňa, ktorá zároveň žiada verejnosť, ktorá má zábery akcie ako aj z tragédie, aby ich poskytli polícii.