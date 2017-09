FOTO Pred 80 rokmi zomrel prvý československý prezident: Kto bol jeho otec, zostáva tajomstvom!

Hovorí sa, že jeho skutočným otcom bol mladý cisár František Jozef. Českí historici sa usilujú o testy DNA, ktoré by to potvrdili, ale stroskotali na odmietnutí Masarykových príbuzných. V denníku Františka Jozefa, ktorý bol známy záletník, našli stručný zápis z roku 1849: „Kropaczek erl.“ Slovíčko erledigt znamená po nemecky vybavené. Mohlo by ísť o moravskú Nemku Teréziu Kropáčkovú, ktorá sa stretávala s mladým cisárom v Hodoníne.

Otehotnela a vydala sa za pologramotného Josefa Masárika z obce Kopčany na Záhorí, ktorý bol od nej o 10 rokov mladší. Krátko pred svadbou sa stal panským kočišom. O šesť mesiacov sa im narodil syn Tomáš, neskorší prezident. Bol inteligentný, dobre sa učil. Po štúdiu v Strážnici, v Brne a vo Viedni absolvoval filozofickou prácou o Platónovi. Docentúru získal vo Viedni štúdiou o samovražde. V roku 1882 sa stal profesorom filozofie.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 ho zvolili za prezidenta. Býval v Prahe a na zámku v Lánoch, ale chodil aj na Slovensko. Obľúbil si zámok v Topoľčiankach. Od roku 1923 do roku 1933 tu pravidelne letoval s dcérami Oľgou a Alicou a so synom Janom. Za jeho éry vybudovali hotel Národný dom, kanalizáciu a čiastočnú elektrifikáciu. Farskému kostolu daroval dva zvony. V tunajšom žrebčíne bol ustajnený jeho obľúbený hnedák Hektor.

Na tomto koni často zmizol aj osobným strážcom, z čoho sa vždy tešil. Podnietil a financoval i opravu neďalekého hradu Hrušov. Rád oddychoval v Turci, v Bystričke pri Martine. Dodnes tu stojí jeho letná vila. Vedenie štátneho majetku vo Vígľaši-Pstruši počas prvej republiky nazvalo svoj areál Masarykov dvor. Prezidentom bol Masaryk do roku 1934, keď abdikoval. Zomrel 14. 9. 1937.

Aký otec, taký syn

Tomáša Garrigua Masaryka poznačili záhady okolo jeho narodenia, jeho syna Jana zase podivné okolnosti smrti. Jan bol veľvyslancom Československa v Londýne (1925 – 1938), ministrom zahraničných vecí Benešovej exilovej vlády a ministrom zahraničných vecí v Gottwaldovej vláde. Vo februári 1948 odmietol podať demisiu spolu s demokratickými ministrami.

A 10. marca ho našli mŕtveho pod oknom jeho bytu na Hradčanoch. Podľa jednej teórie šlo o vraždu, podľa druhej o samovraždu a podľa tretej Masaryk spadol, keď utekal po rímse z bytu pred útočníkmi. Policajné vyšetrovanie ukončili v roku 2004 s tým, že išlo o vraždu. Teraz česká vláda žiada o odtajnenie archívov bývalej sovietskej štátnej bezpečnosti, ktoré by mohli veľa objasniť.

Mama bola kuchárka so správaním dámy

Prezidentova matka Terézia bola vraj veľmi pekná žena. Hoci bola iba kuchárkou v meštianskej rodine, vedela sa správať i obliekať ako dáma.

Preto sa o nej klebetilo. Okrem cisára sa o ňu pred svadbou vraj zaujímal i hodonínsky židovský statkár Nathan Redlich. Kto bol teda otcom budúceho prezidenta? Dejiny o tom doteraz mlčia. Je možné, že pravdu nikdy neodhalíme.

Mladý Masaryk ochorel z urodzeného pôvodu

Tomáš ako syn z chudobnej rodiny mal všade do vyššej spoločnosti dvere otvorené. Keď sa dozvedel, vďaka komu to má byť, nezvládol to.

O tom, že za vľúdnym a ochotným prijatím stojí jeho otec cisár, mu povedal jeho profesor z Lipska. Masaryka tento fakt tak šokoval, až z toho ochorel a dlhší čas nebol schopný študovať. Neostalo mu však nič iné, iba sa so svojím pôvodom zmieriť.

Na počesť manželky prijal jej priezvisko Garrigue

Počas študijného pobytu v Lipsku sa mladý Tomáš v roku 1877 stretol s budúcou manželkou, Američankou Charlotte Garrigue. Hneď ho očarila.

V roku 1878 sa s ňou Masaryk v New Yorku oženil. Symbolicky si vzal aj jej priezvisko, pretože tak chcel prejaviť podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. Mali spolu päť detí. Charlotte muža vždy podporovala, dokonca sa naučila aj jeho rodnú reč.

Slovenskí nacionalisti Masaryka nevolili

Hoci mal mať slovenské korene, Slovensko miloval a trávil tu veľkú časť života, extrémisti boli proti nemu. Dôrazne to dali najavo aj vo voľbách.

V tretej voľbe prezidenta v roku 1934, ktorá sa konala ako demonštrácia demokracie, získal 73 percent hlasov. Prostí Slováci ho milovali. No komunisti a slovenskí nacionalisti za Masaryka nikdy nehlasovali.

Masarykovou najväčšou oporou bola manželka Charlotte.

Pochádzala z 11 detí. Jej otec bol obchodník v americkom Brooklyne. Študovala v Lipsku, kam sa vracala, a tam sa zoznámila s Masarykom. Spojil ich záujem o filozofiu. Navyše keď sa Charlotte topila, Masaryk ju zachránil. Po svadbe sa Charlotte učila česky a manžela podporovala. Presadila, aby v prvej ústave Československa bola žena postavená na úroveň muža.

Najznámejší boli Alica a Jan

Manželia Masarykovci mali 5 detí: Alicu, Eleanor a Oľgu, Herberta a Jana. Najznámejšia bola dcéra Alica a syn Ján. Alica založila a bola prvou predsedníčkou Československého Červeného kríža, bojovala za zlepšenie sociálnej situácie a vzdelávania žien. Po matkinej smrti pomáhala otcovi. Syn Ján bol politik a diplomat. Jeho smrť je stále nevyjasnená.

Masarykova smrť a pohreb

Keďže Masaryk bol obľúbený, aj jeho pohreb bol veľkolepý. Po vážnej chorobe zomrel 14. septembra 1937 na zámku v Lánoch na zápal pľúc. Štátny pohreb sa konal 21. septembra na Pražskom hrade. Tatíčka vyprevádzali na poslednú cestu z Plečnikovej stĺpovej siene Pražského hradu. Obrad trval viac ako 9 hodín. Truhlu uložili do hrobu na cintoríne v Lánoch.