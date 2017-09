Strašné: Artion (†17) naposledy vydýchol pred očami bezmocných kamarátov

HUL – Hrôza. Inak sa ani nedá nazvať to, čo sa stalo počas silného vetra v obci Hul v okrese Nové Zámky. Partia chlapcov bola vonku aj počas silnej víchrice, ktorá sa vo štvrtok popoludní prehnala južným Slovenskom, jeden z nich, Artion (†17), sa však už domov nikdy nevráti. Osudným sa mu malo stať to, že chcel ísť na malú potrebu k rozostavanému múru, no ten silný vietor zhodil. Hoci sa kamaráti mladíkovi snažili pomôcť, ten pred ich očami vydýchol naposledy.