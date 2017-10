Dojímavý odkaz chorého Maťka a jeho sestry do Nemecka: Mami, jednotky zo školy nosíme pre teba!

Na Mariannu sa všetko začalo sypať z každej strany asi pred tromi rokmi. „Vtedy ochorel Maťko. Ocitol sa s ťažkou diagnózou na onkológii. Keď sa pozbieral po agresívnej chemoterapii a ožarovaní, ocitli sme sa v naozajstnej biede a odvtedy sa učím žiť s nočnou morou,“ povedala mladá žena. Skúšala pracovať doma na lazoch v ovčinci, no z malého zárobku nedokázala uživiť seba ani deti.

Okrem toho stále potrebuje veľa peňazí na lieky, vitamíny a rehabilitácie pre chorého syna. V januári sa preto rozhodla odísť za ťažkou, no lepšie platenou prácou do mäsokombinátu v Nemecku. Aj keď jej bolo ľúto opustiť deti, iné riešenie nevidela. Odlúčenie je ťažké, a keď sa Marianne podarí prísť občas na dva-tri dni domov k deťom, sú to pre všetkých najkrajšie chvíle.

Čítajte viac VIDEO Zúfalá mladá mamička Aneta: Za rok ju postihli 4 TRAGÉDIE

No zakaždým, keď odchádza, radosť vystrieda zasa smútok. „Keď ide mamka preč, vždy za ňou plačeme, lebo nám veľmi chýba. Vieme, že tam musí pracovať, keď chceme, aby sme sa mali lepšie,“ povedala malá Maťka. Deti sú takmer už mesiac opäť v škole a učia sa výborne. „Nosíme jednotky a dvojky hlavne pre našu mamku. Učíme sa dobre pre ňu,“ zhodli sa Maťko so sestričkou.

„Mňa najviac baví v škole matematika, a keď budem veľký, chcel by som pracovať pri výpočtovej technike alebo s mobilmi,“ prezradil chlapec. „Ja budem raz učiteľkou,“ pridáva sa Martinka. Rodina žije v skromných podmienkach. Ich príbeh zverejnený v rámci charitatívneho projektu Plus pre ženy zaujal Nadáciu Volkswagenu Slovakia, ktorá pani Kuklicovej venovala 1 490 eur.

„Z celého srdca ďakujem v mene mojej dcéry aj týchto malých anjelikov. Žijeme v biede, ale teraz sa aj tešíme, pretože za tie peniaze zriadime Maťkovi a Maťke novú detskú izbu,“ povedala babka Elena. Obaja školáci sa budú doma učiť a písať si úlohy v novom. A trpezlivo čakať, kedy sa vráti mama. Najlepšie už navždy, prajú si obaja.