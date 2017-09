FOTO To je PODOBA! V malom mestečku stretnete samé známe osobnosti. Alebo sa to iba zdá?

Dvojník nášho prezidenta Andreja Kisku, Ľubomír Vrbiniak (57), je vdovec a živnostník. „Už mi veľa ľudí povedalo, že sa podobám na prezidenta. Dokonca v Banskej Bystrici ma na ulici pozdravili Dobrý deň pán prezident,“ hovorí. „Ja mám však svetlejšie oči ako prezident, viac vlasov a určite menej peňazí,“ smeje sa Ľubomír, ktorý sa vozí na starej škodovke a opravuje plynové kotle či vodoinštaláciu.

„Rád by som sa s prezidentom stretol, ale aj ja som každý deň poriadne vyťažený. Hádam sa raz uvidíme. Chcem mu povedať, aby zariadil, nech sa už Slováci majú konečne lepšie,“ dodal Kiskov dvojník.

V rovnakom paneláku ako býva poltársky „prezident“, býva aj dvojník ministra práce. „Keď ma pán Vrbiniak ráno stretne, hneď sa pýta: Tak čo nové, pán minister, bude dosť práce pre ľudí? Niektorí ľudia sa ma zese pýtajú, že ako to, že ako minister chodím len takto v rifliach,“ hovorí Július Kubaliak (51), ktorý podobu s ministrom práce Jánom Richterom nezaprie.

„Ja mám našťastie práce stále dosť, už 34 rokov robím traktoristu na družstve. Ale mohlo by byť viac a lepšej roboty hlavne pre mladých,“ upozorňuje Július. „Ministrovi odkazujem, že by sa mal viac snažiť, aby mladí neboli nútení odchádzať do zahraničia, aby nezamestnanosť raz klesla na nulu a aby sme za robotu dostávali aj zaslúženú plácu,“ odkazuje ministrovi Richterovi.

Veľa ľudí si myslí, že bývalý hokejový tréner našej reprezentácie Vladimír Vůjtek sa presťahoval do Poltára. „Prečo prišiel sem, keď sa tu nehrá ani hokej,“ čudujú sa ľudia. Ale to len vidia trénerovho dvojníka Milana Gazdíka (70). „Ja mám s hokejom spoločné len to, že ako malý chlapec som ho hrával na zamrznutom rybníku v rodnej Bystričke pri Poltári. Navyše tréner je podľa mňa pokojnejší a rozvážnejší. Ja som skôr impulzívny cholerik,“ smeje sa Milan.

„Dôchodok si užívam v záhradke a na rybačkách, na ktoré by som rád pozval aj Vladimíra Vůjteka. A odkazujem mu, že by sa mohol vrátiť na lavičku Slovenska, aby sme zasa vyhrali,“ dodáva.