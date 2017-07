VIDEO Fico to všetkým ukázal: Nerozdýchate, na čo sa odvážil!

Za príjemné spestrenie sobotných osláv 25. výročia zvrchovanosti Slovenska a slovenského národa v kysuckej obci Stará Bystrica označil predseda vlády SR Robert Fico absolvovanie Bystrickej cyklomagistrály na kolieskových korčuliach. Akonáhle dostal ponuku zajazdiť si na korčuliach, ani na chvíľu neváhal.

Všetci pozor! Idem ja!

Obliekol si športové oblečenie, obul korčule a hor sa po kysuckej cyklotrase. "Kto má rád tento štýl športu na korčuliach, tak niet nič krajšieho, ako keď idete vedľa nejakej rieky či potoka. Keď máte napravo, naľavo lúky, lesy, to je relax, ktorý hocikde nenájdete. Preto mňa na takéto veci nahovoríte," povedal Fico. Na otázku, či by sa na takýto šport odhodlal aj o päť minút dvanásť, bez zaváhania povedal. "Šport mám veľmi rád, takže keď ma aj o tretej ráno zobudíte a poviete, aby som si išiel zašportovať, tak by som išiel hneď," dodal s úsmevom.

Celonárodné oslavy

Premiér Fico navštívil v sobotu Kysuce pri príležitosti pripomenutia si deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na oslavách oznámil, že o rok už bude toto podujatie celonárodného charakteru. Úrad vlády zaplatí z rezervy už aj časť nákladov spojených s organizovaním tohtoročných osláv. Celková čiastka by mala byť podľa neho približne 30 tisíc eur.

VIDEO: Pavol Konštiak

Cyklotrasa má 25 kilometrov

Starosta Starej Bystrice a zároveň poslanec Národnej rady Ján Podmanický uviedol, že hlavná trasa Bystrickej cyklomagistrály má 25 kilometrov a vedie od Krásna nad Kysucou po koniec Novej Bystrice. A bude ešte dlhšia, pretože spoločne so Žilinským samosprávnym krajom plánujú cyklotrasu rozšíriť aj na Turiec.

Posunieme to až do Rajca

"Dediny aj mestá sa chcú spojiť, aby sme sa dostali z Krásna nad Kysucou až do Žiliny. Záujem má aj mikroregión Rajec, kde sa chceme popri Rajčanke dostať do Rajeckých Teplíc a do Rajca. Toto sú projekty, ktoré sú podľa môjho názoru reálne a sme radi, že aj vláda to podporuje," uviedol predseda župy Juraj Blanár.