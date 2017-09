FOTO Najťažší deň rodičov: Pochovali milovanú dcérku Emku (†2), mama zvierala v rukách jej obľúbenú hračku

Rodičia a najbližší sa so svojím dievčatkom rozlúčili vo štvrtok na miestnom cintoríne. Už pred jednou hodinou sa do Domu smútku prišli rozlúčiť rodičia aj starí rodičia. Tí znášajú túto stratu veľmi ťažko. Mama Veronika držala v rukách Emkinu plyšovú hračku, ktorú mala veľmi rada. Z rúk ju nepustila ani v sprievode do kostola, aj počas celého pohrebného obradu. Smútok za milovanou dcérkou ju veľmi vzalo a podopierať ju musel manžel Matej, ktorý ako otec sa držal veľmi statočne, aj keď mu stekali slzy, bol stále oporou svojej manželky.

Nad hrobom plakali všetci

Pri pohľade na dcérku ležiacu v truhle rodičov premohli emócie a svoje slzy nedokázali obaja udržať. S Emkou sa prišla rozlúčiť takmer celá dedina. Posledná rozlúčka bola veľmi emotívna, nad hrobom neplakali len rodičia, ale všetci, ktorí prišli dať dievčatku posledné zbohom. Kňaz vo svojom príhovore rodičov a všetkých blízkych upokojil, že ich malá Emka je v nebi. "Tu si vytrpela bolesti, ale verte, že teraz ju už nič nebolí a netrpí, teraz sa usmieva v nebi. Viem, že je to ťažké pochopiť, ale v tomto všetkom nám pomáha naša viera," povedal kňaz.

Vraždiaci nástroj

Každému vŕta v hlave, ako je možné, že detská vysielačka, ktorá má pomáhať rodičom pri spánku dieťaťa, sa nakoniec stane vraždiacim nástrojom. „Je to obrovská tragédia nielen pre nás susedov, ale najmä pre rodinu. Bola ich jedinou dcérou a takto zbytočne prišla o život. Namiesto toho, aby sa z nej tešili, teraz ju musia pochovávať,“ smutne nám povedala ich suseda (60).

Mama jej dala pusu a v zápätí nastal požiar

Malá Emka prišla o život, keď v izbe v ktorej spala začala horieť. Malú Emku mama uložila do postieľky v podkroví domu u starých rodičov. Vedľa dievčatka položila detskú vysielačku, dala ju do nabíjačky, malej dcérke dala pusu a odišla. O pätnásť minút však už bolo z podkrovia počuť len detský zúfalý krik a izbu zavalil hustý dym. Starý otec jej okamžite išiel na pomoc, volali záchranku a v zápätí pre malú Emku prišiel záchranársky vrtuľník, ktorý ju odviezol do bratislavskej nemocnice na popáleninové oddelenie.

Vážne popáleniny

Emka utrpela popáleniny druhého a tretieho stupňa, najmä na hlavičke a krku. Jej stav bol veľmi vážny, lekári robili všetko preto, aby malú princezničku zachránili, no jej zranenia boli silnejšie, ako snaha lekárov a malá Emka nakoniec svoj boj o život prehrala. Príčina požiaru sa stále vyšetruje, no zatiaľ sa narába s verziou, že za všetko môže detská vysielačka.