Zaskočená babka školáka Marca, uneseného do Švajčiarska: Prekvapujúce rozhodnutie dcéry s vnukom!

Boj medzi matkou a dcérou o malého Marca (8), ktorého zo školy v Brehoch odviedla jeho mama vlani v máji, má pokračovať vo Švajčiarsku. O jeho ďalšom osude rozhodnú tamojšie súdy.

Informácie zo Švajčiarska

Ideálne by bolo, keby obidve ženy našli spoločnú reč a dohodli sa mimosúdne. Keďže ale viac ako rok spolu nekomunikujú, táto alternatíva sa zdá nemožná.

Teraz má však Marcova babka nové informácie. „Od Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku som sa dozvedela, že dcéra sa veľmi túži vrátiť domov, ale nemôže. Jej advokátka sa vraj vyjadrila, že do ukončenia právneho sporu musí zostať vo Švajčiarsku,“ povedala.

„Advokátka má údajne v pláne všemožne jej pomáhať aj so švajčiarskymi súdmi. Podľa jej slov išla s kožou na trh a preto moja dcéra musí rešpektovať jej pokyny,“ hovorí s tým, že Blanka to všetko mala prezradiť na jednom zo stretnutí so svojimi rodákmi.

Advokátka: Je to absurdné

Marcova starká je z celej situácie nešťastná. „Je smutné a zarážajúce, že kvôli právnej zástupkyni sa Blanka nemôže stretávať so svojou rodinou,“ podotkla. Zároveň dcére odkazuje, aby sa ničoho nebála a riadila sa vlastným rozumom. „Vráť sa domov, vo všetkom ti pomôžeme. Nech už súdy rozhodnú akokoľvek, Marca ti nikto nasilu nezoberie,“ srdcervúco apeluje na dcéru.

Advokátka Diana Messingerová takýto vplyv na svoju klientku rázne popiera. „Je to absurdné, nelogické, v rozpore so všetkými predpismi a hodnotami, ktoré mám,“ povedala. „Všetky rozhodnutia robí pani Gregušová sama. Jediné, čo môžem robiť je, že ju ako advokátka poučím. Viac k tomu nemám čo dodať,“ uzavrela.