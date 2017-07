Utrápená Mária: Môj chorý synček potrebuje liečbu, no toľko peňazí nikdy nenašetrím!

S chlapčekom so šibalskými očkami sa osud kruto zahral. Alex Richter (8) zo Žiliny od narodenia trpí mozgovou obrnou, epilepsiou a ďalšími zdravotnými ťažkosťami. Mama Mária (30) by mu zniesla aj modré z neba, hoci sama bojuje s viacerými diagnózami. Na ďalšiu delfinoterapiu, ktorá by jej synovi veľmi pomohla, však nezvyšujú peniaze.