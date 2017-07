Posledný odkaz manželov na Donovaloch, ktorí si vybrali spoločnú smrť: Sme psychicky na dne!

Rozprávkový život Antona a Blanky ukončila v pondelok, o pol piatej ráno, obrovská tragédia. Zamestnanci domova dôchodcov na Donovaloch našli 78-ročnú ženu nehybne ležať pod oknami zariadenia. Jej manžel bol v ich spoločnej izbe v zakrvavenej posteli a na krku mal bodno-reznú ranu. Záchranári obidvoch okamžite ošetrili a previezli do banskobystrickej nemocnice.

FOTO Pochovali gymnazistov z auta smrti: Ich spolužiakov zadúšal plač

Bolestná spoveď Natálky, ktorá pri nehode prišla o mamu, otca a brata: Peklo prišlo až po pohrebe!

Tragické konce, z ktorých behá mráz po chrbte: Samovraždy a záhadné úmrtia nášho šoubiznisu!

Blanku sa zachrániť nepodarilo, no jej manžel je podľa našich informácií mimo ohrozenia života. Zatiaľ sa nevie, či v osudné ráno nebohá dôchodkyňa z balkóna druhého poschodia domova vypadla, alebo vyskočila. Zamestnanci sa k udalosti vyjadrovať nechcú. Bývalý opatrovateľ, ktorý tam v minulosti pôsobil, si však myslí, že na to mohli vplývať zlé podmienky, ktoré v zariadení vládnu.

„Ľudia bývajú v izbách dva krát tri metre, teplá voda počas dňa ledva tečie,“ hovorí. „Za stravu berú od jedného človeka vyše 6 eur na deň, no raňajky, obedy aj večeru musia na osobu zmestiť do 1,90 eura,“ tvrdí. Manažérka domova Natália Valovičová to popiera. „Klientom nič nechýba, pravidelne medzi nich chodievam a pýtam sa na ich požiadavky. Starostlivosť im poskytujeme v zmysle zákona. V žiadnom prípade to nemohlo súvisieť s podmienkami v domove,“ povedala.

FOTO Rodina Daniela (†18), ktorý zomrel pri nehode džípu: Prekvapujúce slová o vodičovi Slávovi (18)!

Šokujúca výpoveď rušňovodiča vlaku, ktorý usmrtil exposlanca Gauliedera

Československí beštiálni vrahovia odsúdení na smrť: Jeden vybral matke z tela živý plod, iný pojedal genitálie

Tragédiu komentovať odmietla. „Je to v štádiu vyšetrovania, kým sa to neuzavrie, nebudeme sa vyjadrovať,“ dodala. Z nášho zdroja vieme, že Blanka predtým nechala niečo ako list na rozlúčku. Malo ísť skôr o útržok papiera, na ktorý okrem iného napísala: „Sme psychicky na dne!“ Nikto si nevie vysvetliť, s čím by to mohlo súvisieť.

„Na Donovaly odišli len v máji. Pred dvomi týždňami som ich bola navštíviť a pôsobila úplne normálne. Nezverila sa s ničím, čo by ju trápilo,“ prezradila nám jej vzdialená príbuzná z Tisovca, kde predtým manželia bývali. „Vrátila sa sem s mužom po 38 rokoch života v Bratislave. Boli bezdetní, no mali skvelý život. Doslova si ho užívali, precestovali spolu celý svet,“ povedala.

Neverí, že by Blanka spáchala samovraždu či niekomu siahla na život. „Obidvaja boli veľmi inteligentní, hlboko veriaci kresťania,“ dodala krútiac hlavou. „Začali sme trestné stíhanie pre zločin vraždy v štádiu pokusu a vo veci ublíženia na zdraví,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Čítajte viac