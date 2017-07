Neskutočné trápenie Ľudmily (27): S deťmi zostala úplne sama. Kto jej nakoniec pomohol?

Mladá žena sa stále nedokáže spamätať zo straty milovaného muža. Ľudmila Matejovičová zo Želoviec prišla o partnera a deti o milujúceho otca krutou hrou osudu. Martina Pavlova († 26) zavalil v lese nad Ľuborečou pri Lučenci traktor.

K nesmiernemu smútku sa pridávajú nové životné rany. Už tretí mesiac bojuje Ľudmila aj o peniaze pre ich spoločné deti. Každý deň chodí k hrobu svojho muža.

„Niekedy aj dvakrát. Stále ho mám v mysli. Veľmi ma bolí, že už nie je pri mne, že už nemôže objať svoje deti,“ hovorí smutne. Problémy s dôchodkovým poistením spôsobili, že Ľudmiline deti stále nedostávajú sirotské. Podľa našich zákonov totiž zosnulý otec nemal dosť odpracovaných dní, počas ktorých zaňho zamestnávateľ platil odvody.

Preto Sociálna poisťovňa zamietla Ľudmilinu žiadosť o sirotské. Jedinou možnosťou, ako dostať peniaze pre deti, bolo doplatiť chýbajúce odvody. Vyrátali jej sumu vyše 1 600 eur, z čoho sa Ľudmile zatočila hlava. Mladá žena totiž dostáva len rodičovský príspevok a detské prídavky, čo je zhruba 250 eur na celý mesiac. Netuší, odkiaľ má vziať peniaze na doplatenie odvodov.

Po tom, čo denník Plus JEDEN DEŇ uverejnil jej srdcervúci príbeh, ozvalo sa veľa dobrých ľudí, ktorí ponúkli i poskytli mamičke nezištnú finančnú aj materiálnu pomoc. Poskladali sa na uhradenie sumy, ktorú treba zaplatiť Sociálnej poisťovni, aby deti mohli dostať sirotské dôchodky. „Chcem sa všetkým poďakovať. Nachádzam sa v ťažkej životnej situácii, ale budem silná a budem bojovať za moje deti,“ sľubuje dojatá Ľudmila.

Medzitým sa jej ozvali sociálne pracovníčky a z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostáva náhradné výživné. Je to však len 27 eur na každé dieťa. Ľudmilu teraz čaká kolotoč vybavovania dokladov. „Musím odznova podať žiadosť v Sociálnej poisťovni. No verím, že sa to podarí,“ dodáva ťažko skúšaná žena. Dúfa, že Martinka aj Adamko dostanú aspoň minimálne sirotské dôchodky a že sa jej podarí nájsť prácu, aby sa mohla postarať o milované deti.

