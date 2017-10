Siroty po zastrelenej medvedici Ingrid majú nový domov: Neuveríte, kde ich už očakávajú!

Dočkali sa! Mláďatám zastrelenej medvedice Ingrid sa 31. augusta skončila karanténa v bojnickej zoologickej záhrade a už o pár dní by sa mali sťahovať do nového domova. Maďarská rezervácia tvrdí, že poputujú k nim, bojnická zoo však oponuje, že ešte stále to nie je definitívne!