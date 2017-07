VIDEO Arogancia šoférov na Slovensku: Pozrite sa, ako jazdia vodiči na cestách: Ohrozujú seba i druhých!

Nezodpovední a arogantní vodiči vedia znepríjemniť život každému šoférovi. S hazardérmi sa stretávame denno-denne a robia nám problémy. Oni sami sa však považujú za bezproblémových vodičov.

Trvalé následky

Realita na cestách je niekedy doslova hrozná. Chvíľková nepozornosť sa rovná trvalé následky. Takmer k tragickým nehodám mohlo dôjsť počas jedného mesiaca na najkritickejšom úseku v Kysuckom Lieskovci. Vodič Lukáš zastavil pred prechodom pre chodcov, aby mohli ľudia bezpečne prejsť na druhú stranu. No vodiči za ním nezastavili a obiehali ho jedna radosť.

Kto bol na vine?

„Zastavil som preto, lebo na danom prechode ľudia vždy dlho stoja, kým ich nejaké auto pustí. Bol som prekvapený, že za mnou autá nezastavili, ale šliapli na plyn a ohrozili ľudí,“ tvrdí Lukáš Turčák (28) z Kysúc.

K danému videu sa vyjadril aj dopravný analytik Jozef Drahovský, ktorý v tom má úplne jasno. „Na videu zachytené dávanie prednosti chodcom je problematické, lebo chodci nie sú na priechode pre chodcov a preto iní vodiči nemajú povinnosť im dať prednosť napríklad zastavením vozidla,“ vraví Drahovský.

VIDEO: Pavol Konštiak

Došlo by k čelnej zrážke

Podobné, ešte horšie situácie natočili ďalší vodiči. Niektorí doslova tak riskovali život, že obiehali autá cez plnú čiaru, alebo tak, že oproti ním išli ďalšie vozidlá. „Keby vodič s kamerou nemal pohotovú reakciu a náhle sa nestiahol až ku krajnici, tak by došlo k čelnej zrážke. Jednoznačne ide o nedovolené predbiehanie vozidla z protismeru a ohrozenie vodiča s kamerou,“ hovorí dopravný analytik.

Polícia by vodičov pokutovala

Šokujúce videá sme ukázali aj polícií. „Po prezretí videí bolo skonštatované, že vodiči vozidiel hrubým spôsobom porušili ustanovenia zákona o cestnej premávke. Ak by uvedený priestupok zaregistrovala polícia, tak by bol prejednaný v blokovom, respektíve v správnom konaní po riadnom zadokumentovaní priestupku,“ informoval nás žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Môžu prísť aj o vodičák

Na mieste by takémuto vodičovi naparila polícia v blokovom konaní pokutu do výšky 150 eur a v správnom konaní do 300 eur. „A k tomu aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do dvoch rokov,“ dodal hovorca.

Nevenujú sa riadeniu

Každý človek máva v živote aj slabšie chvíle. Nemal by ich však mať akurát v tom najhoršom čase a na najnebezpečnejších miestach - počas jazdy. Vodiči totiž nedostatočne sledujú dopravné značky upravujúce spôsob a smer jazdy. Okrem iného nevenujú dostatočnú pozornosť iným účastníkom cestnej premávky. Neuvedomujú si, že na cestách nie sú sami a každý sa chce dostať do cieľa živý a zdravý.

Cesta smrti

Tieto dopravné priestupky sa totiž stali na hlavnej ceste z Kysuckého Lieskovca na Čadcu, kde pred rokom prišla Natália (18) o svoju rodinu, keď sa otec rodiny Jozef († 42) na Opli v aute spolu so svojou manželkou Marcelou († 40) a synom Adriánom († 17) čelne zrazil s Filipom (20), ktorý sedel v Audi. Rodina sa vracala z nákupov v Žiline. Otec rodiny za volantom sa podľa polície po predbiehaní v Krásne nad Kysucou nestihol zaradiť a v protismere došlo k zrážke.