VIDEO Dráma pod Strečnom: Na cestu sa zrútil 100-tonový skalný masív!

Podľa portálu tvnoviny.sk sa skala zrútila neplánovane počas prác. Zatiaľ nie je známe, aké škody spôsobila.

>>VIDEO Chaotické značenie uzávery Strečna: Problém majú domáci aj turisti!<<

Dnes by však mal zasadať krízový štáb. Pôvodný plán bol odstraňovať skalu, ktorá ohrozovala vodičov po častiach, aby nepoškodili cestu. Geotechnici sami nevedeli, ako skala zareaguje.

"Včera po tom očisťovaní a skúšaní pohybov bloku nastala až kritická situácia, že sa nám celý ten blok začal hýbať. Stalo sa to, čo sme nechceli, že spadol na jedenkrát. Obávali sme sa, že by mohol celý spadnúť na komunikáciu a porušiť ju. Našťastie sa rozbil na menšie kusy, zatiaľ to vyzerá tak, že to bude v poriadku," uviedol s tým, že popoludní zasadne k situácii krízový štáb.

Tá sa pri páde roztrieštila a na cestu dopadli len úlomky.

Zdroj: YouTube