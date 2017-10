VIDEO Toto žieňa vás dostane: Miluje šport, ktorý je obľúbený najmä u drsných chlapov!

Toto nežné stvorenie si v boxe našla svoju vysnenú záľubu. Janka a boxu aktívne venuje už dlhšiu dobu a ako sama priznáva, venovala sa viacerým športom. „Chodila som do posilňovne, ibaže posilňovňa bola pre mňa už fádna. Chcela som vyskúšať niečo čo je dynamické, čo ma neomrzí. Prišla som na thajský box, že ho vyskúšam a odvtedy sa tomu venujem,“ vraví nádherná žena Jana Streličková, ktorá v boxerských rukaviciach naháňa strach.

VIDEO: Plus JEDEN DEŇ

Tomuto športu skôr holdujú chlapi

Preto nás zaujímalo, či to nie je pre ňu náročný šport. Predsa takémuto tvrdému športu sa venujú skôr chlapi. „Kondične je to náročnejšie ako posilovňa, ale podľa mňa sa pri tomto športe lepšie svaly vyrysujú. Je to super pre postavu aj kondíciu,“ priznáva Janka.

ODPORÚČAME DO VAŠEJ POZORNOSTI:

Zároveň si cibrí aj svaly

O tom, aby tento šport ju bavil a zároveň, aby si vycibrila aj svaly, na všetko dohliada jej tréner Pavol Biskup. Ako nám prezradila, s ním je spokojná, pretože vždy vymyslí niečo iné a nie je to stereotyp. „Má osobný prístup, je kamarátsky, vie sa maximálne časovo prispôsobiť a čo je najhlavnejšie, vie mi upraviť tréningy podľa toho na čo sa chcem zamerať,“ s úsmevom dodáva Janka.

Janka má silné údery

Thajský box je určite náročný, preto nie každá žena ho môže zvládnuť. No ako prezradil jej tréner Pavol Biskup, Janka je šikovná a dostala sa do tohto športu veľmi rýchlo. „Janka je šikovná a má naozaj silné údery. To je obrovská výhoda tohto športu, že sa využíva celé telo a bojovníci nemusia vyzerať ako hora svalov a majú naozaj silu. Čiže môžem povedať, že tento šport je ako stvorený pre modelky. Stačí si trošku dávať pozor na stravu a pravidelne trénovať a postavička na módne móla je zaručená,“ podotkol tréner Biskup.