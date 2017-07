Mestský policajt, ktorý v opitosti ničil taxík: O jeho osude je rozhodnuté!

Nevyspytateľným správaním šokoval mestský policajt Slavomír žiarsku taxislužbu, ktorá ho viezla začiatkom roka v nočných hodinách do Novej Bane. Majiteľ Ján Vice predtým nič podobné nezažil. „Opitý chlapík po nástupe do auta zaspal, ale na diaľnici sa zobudil a z ničoho nič šoféra napadol,“ povedal pár dní po incidente.

Zastavili ho štátni kolegovia

Slavomír podľa neho v asi 110-kilometrovej rýchlosti vodiča ťahal za vlasy a hlavu mu začal plieskať o volant. To ale stále nebolo všetko. Keď ho šokovaný šofér nemohol upokojiť, pomaly zišiel z diaľnice a v Novej Bani zastavil. Hneď nato vybehol z taxíka a pred zúrivým útočníkom začal utekať.

Ten bol nezastaviteľný, pričom chodil okolo auta, búchal po ňom a celé ho ovracal. Dokonca chcel na ňom odísť, no nepodarilo sa mu naštartovať. Spacifikovali ho až privolaní štátni policajti.

Napriek všetkému zostal Slavomír aj naďalej v službe. Jeho zamestnávateľom je mesto. Novobanský primátor Ján Havran v januári uviedol, že voči policajtovi vyvodia zodpovednosť v prípade, ak sa vyšetrovaním potvrdí, že skutok sa stal tak, ako ho opísal taxikár.

Slavomír: Je to vykonštruované

Polícia teraz výtržníka obvinila z ublíženia na zdraví a poškodzovania cudzej veci. „Taxikárovi spôsobil zranenia s dobou liečenia 6 týždňov. Poškodil aj interiér auta, konkrétne displej, odkladaciu schránku a kryt vzduchovej trysky v hodnote 2450 eur,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Dodala, že mužovi hrozí 6 mesiacov až dva roky za mrežami.

Primátor na naše otázky do uzávierky neodpovedal. Náčelník novobanskej mestskej polície Jaroslav Svetík reagoval na naše slová o obvinení podriadeného prekvapene. „Teraz to počujem prvýkrát,“ podotkol. Zároveň potvrdil, že Slavomír je stále v službe. „Momentálne však čerpá dovolenku,“ dodal s tým, že viac k tomu teraz nepovie.

Nám sa podarilo hovoriť aj so samotným aktérom Slavomírom. „Nesúhlasím s tým, ako to prezentuje druhá strana. Celé je to vykonštruované. Uvidíme, čo ukáže ďalšie vyšetrovanie,“ povedal.