KONFLIKT v Tatrách: Už sa doň zaplietli Mečíř, Vajda aj Hantuchová!

Dôvodom sporov je plánovaný tenisový areál. Bývalý reprezentant Branislav Stankovič ho chce postaviť pri oddychovej zóne Jazierka v Tatranskej Lomnici. Obyvatelia ale miesto považujú za nedotknuteľné. „Ak tu chce niekto hrať tenis kvôli Lomnickému štítu, tak ho nehrá pre zážitok. Nemyslím si, že tu treba niečo nové stavať,“ hnevala sa Renáta (43) z Tatier.

Novým kurtom povedali miestni nie aj na verejnom zhromaždení v Tatranskej Lomnici. Niekdajší hráč svetovej tenisovej stovky sa ale nevzdáva. „Je to sen, ktorý v nás stále žije. Bola by škoda tento projekt zakopať,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

V Tatrách chce Stankovič organizovať turnaj vyššej kategórie, tie menšie doteraz pripravoval v Košiciach a v Poprade. Vďaka scenérii hôr chce do Tatier pritiahnuť pozornosť sveta. A hoci mu miestni poslanci pôvodne zámer odobrili, primátor Ján Mokoš napokon po tlaku verejnosti uznesenie nepodpísal. Tenista tak vytiahol nový tromf. „Primátorovi a poslancom sme napísali otvorený list, ktorí podpísali fantastickí priatelia,“ pochválil sa Stankovič.

Medzi podpísanými v otvorenom liste sa nachádzajú veľké mená! Veď kto by nepoznal olympijského víťaza Miloša Mečířa, Mariána Vajdu – extrénera svetovej jednotky Novaka Djokoviča či Dominika Hrbatého a Danielu Hantuchovú – bývalú hráčku svetovej päťky? „Verím, že ľudia náš zámer pochopia. Vďaka Tatrám sa môžeme ukázať svetu aj ako krajina,“ poznamenal Stankovič.

Samospráva otvorený list dostala a v týchto dňoch aj riešila. Podľa primátora Jána Mokoša je naň slušnosť odpovedať. „Zaujmeme stanovisko a určite budeme o téme rokovať,“ prezradil nám prvý muž Tatier.

Primátor má najmä výhrady k miestu, kde chce Stankovič stavať. „Tenisové Tatry – to áno! Ale nie pri Jazierku, ktoré je pre Tatrancov jednak kultovým miestom. Navyše je nemožné vybudovať areál na tak malej ploche. Ťažko do búdy pre jazvečíka napcháte vlčiaka alebo dogu,“ oháňal sa Mokoš.

Na názor sme sa v Tatrách opýtali aj niektorých turistov. „Chápem, že čím viac toho v Tatrách bude, tým viac bude turistov. Treba ale rešpektovať miestnych, tí tu žijú,“ povedala Zuzana Michalová, Popradčanka žijúca v Bratislave. Podľa Ivety (44) zo Zlatých Moraviec je celá vec poriadne zložitá. „Každý má v takýchto veciach vlastný postoj, takže to bude ešte zaujímavé,“ poznamenala.