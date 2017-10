Expremiér Mikuláš Dzurinda: Ani boľavé nohy ho nezložili!

Dzurindov výkon kvôli zdravotným problémom a z toho vyplývajúcej nepohode, síce nebol nijako mimoriadny, keďže dobehol do cieľa za zhruba 3:52, ale netajil radosť, že sa mu podarilo dosiahnuť čas pod 4 hodiny.

Náročný beh

„Bolia ma nohy, musel som sa riadne premáhať, aby som to dal. Napokon som to zvládol. Z roka na rok je to náročnejšie, ako keby sa maratónska trať predlžovala,“ povedal viditeľne vyčerpaný, ale napriek tomu usmievavý Dzurinda.

Snaha nestačí

Poznamenal, že bojoval nielen s traťou a teplým počasím, ale aj sám so sebou. "V druhej polovici behu som síce zrýchlil, ale nestačilo to na lepší čas!" Spomenul, že kvôli zaneprázdnenosti mimoriadne netrénuje. „Záleží od toho, ako mi letiská a lietadlá dovolia. Trénujem zhruba dve tretiny v mesiaci,“ vysvetlil svoj tréningový režim.

Pamätné maratóny

Utkvel mu v mysli najmä ten v New Yorku. „ Bolo to veľmi emotívne, keďže v tom čase spadli dvojičky. Bolo to cítiť všade, najmä na divákoch, ktorí prišli na maratón. Absolvoval som aj iné veľké maratóny napríklad v Budapešti alebo Londýne, ale košický je moja srdcovka.“ V spojitosti s aktuálnym časom sa rozpamätal na svoj maratónsky beh v roku 1984 alebo 1985 (nevedel si presne spomenúť), kedy sa behalo ešte po starej trati do Sene a Dzurinda ho vtedy odbehol pod tri hodiny.

Košičania nezabúdajú

Teší ho, že aj po odchode z politiky ho ľudia povzbudzujú tak ako v minulosti, ba možno kvôli tomu, že kríval, ešte viac. „Vtedy som si od divákov musel vypočuť aj kadečo iné, ale zvládol som to,“ zaspomínal si expremiér. Prisľúbil, že ak mu zdravie dovolí, určite príde do Košíc aj o rok. „V ostatnom čase ma akosi zrádzajú nohy, trápia ma chronické zápaly, na ktoré pomáha jedine cvičenie. Uvidíme, ale rád by som sem opäť zavítal,“ vyznal sa.

Prestížne ocenenie

Členstvo v Diamantovom klube MMM ho potešilo a vníma ho ako veľkú česť, poctu a vyznamenanie. „Je to obrovská hodnota, rovnako ako košický maratón, ktorý bude mať čoskoro sto rokov," uzavrel svoje vyjadrenie.