FOTO Nekompromisný odkaz Tatrancov ministerstvu: Na tento nápad zabudnite!

Obyvateľov Tatier rozladil zámer ministerstva financií. To vlastní v Tatranskej Lomnici doškoľovacie stredisko s ubytovaním. Nepostačuje mu ale doterajšie parkovisko a tak chce stavať nové. „Nedovolíme, aby nám zaberali ďalšie miesta. Už teraz nám blokujú tie naše a my sami nemáme kde parkovať. Nech si postavia podzemné parkovisko,“ hnevajú sa obyvatelia mesta.

Do doškoľovacieho a vzdelávacieho strediska v Tatrách chodia úradníci z ministerstva, colníci i daniari z celého Slovenska. Ubytovanie v budove je v 45 izbách. „Za posledné 4 roky sme dali do mestskej kasy 70-tisíc eur na miestnych daniach. Problém s parkovaním potrebujeme riešiť, preto sme si podali žiadosť, ako postupovať pri odkúpení pozemku,“ vysvetľuje riaditeľka strediska Dagmar Tešliarová.

Medzi obyvateľmi Tatranskej Lomnice a klientmi strediska to vraj miestami poriadne vrie. Tešliarová dokonca tvrdí, že má aj konkrétne sťažnosti. „Od hostí máme informácie, že mali vylomené stierače a na oknách nahádzané vajíčka.“

Tatranci tvrdenia riaditeľky rázne odmietajú. „Práveže títo hostia nám robia zle a vedenie strediska sa iba prizerá. Podľa mojich informácií tu majú viac rekreantov. Aké vzdelávacie pobyty?,“ soptil jeden z obyvateľov.

Svoj odpor už Tatranci vyjadrili aj v petícii, ktorú podpísalo asi 500 obyvateľov. V nej odmietajú, aby mesto pozemky ministerstvu predalo . „Z našej požiadavky neustúpime!“ reagujú ľudia. Podľa primátora Jána Mokoša bude potrebné celú vec riešiť. „Nie som jasnovidec, ale ľudia vyjadrili svoj názor. V každom prípade problémami s parkovaním sa budeme musieť zaoberať,“ hovorí.

Ministerstvo tvrdí, že jeho zámer s parkoviskom bude výhodný. „Naše riešenie by zlepšilo možnosti parkovania a v danej lokalite by znížilo ekologickú záťaž. Išlo by totiž o zelené parkovisko,“ vysvetľuje Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva. Rezortu podľa nej ide najmä o zlepšenie vzťahov medzi obyvateľmi.