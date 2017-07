FOTO Oprava košickej UPJŠ po požiari: Plánovaný termín zmarila huba!

Rekonštrukčné práce na obnove budovy pokračujú podľa aktualizovaného harmonogramu – pôvodný termín 31. 8. 2017 bol posunutý o 90 dní.

Počasie a huba

Ovplyvnilo to jednak počasie, ale najmä objavenie drevomorky (huba drevokaz slzivý) po odkrytí plafónov. „Neplánovane bolo potrebné vtedy strhnúť kvôli zabráneniu šírenia nákazy veľké objemy dreva a stropných častí, čo bola viac než polovica stropu. Keby sme tak nespravili, po niekoľkých rokoch, by sme mohli rekonštruovať objekt odznova. Veríme, že už nič mimoriadne a neočakávané sa nevyskytne,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ kvestor UPJŠ, Michal Tkáč.

Zosúladenie prác

Dodal, že práce prebiehajú priebežne a súbežne vo všetkých miestnostiach. „Realizujú sa búracie práce, vývoz sute na skládku. Ďalej úprava kanálov, žľabov, ukončujeme rozvody ZTI (zdravotno-technickej inštalácie), slaboprúdu, silnoprúdu, rozvody vody, plynu. Pracuje sa na záklopoch stropu, montáži rabicového pletiva, úprave povrchov stien. Zároveň sa začalo s prípravou na reštaurátorské práce a s postupným realizovaním tlakových skúšok ZTI,“ spresnil kvestor.

Montáž strechy

Vysvetlil, že v momentálne je najdôležitejšie, aj s ohľadom na výkyvy počasia zvládnuť prípravu na zahájenie prác na demontáži dočasného prekrytia a montáži strešnej konštrukcie a samotnej strechy. „Darí sa nám zachovať a zreštaurovať historické časti budovy. Veľmi úzko a korektne spolupracujeme s Krajským pamiatkovým ústavom (KPÚ) a vzájomne si odsúhlasujeme postupy, aby sme našli najoptimálnejší spôsob ich zachovania a zreštaurovania,“ skonštatoval Tkáč.

Pôžička, poistka, zbierka

Dôležité podľa zainteresovaných bolo, že finančná pomoc prišla včas, teda niekoľko dní po nešťastnej udalosti. Rezort financií vtedy poskytol na opravu budovy návratnú pôžičku vo výške tri milióny eur so splatnosťou do troch rokov a úrokom nula percent. Termín prvej splátky na účet ministerstva je koniec roka 2017. Ako sme sa dozvedeli, poisťovňa si dáva načas, keďže na základe vyčíslenia percenta poškodenia a celkovej výšky škody, vyplatila zatiaľ univerzite z odhadovaného milióna eur, „len“ zálohu vo výške 300 tisíc eur. Zbierka cez OZ Prírodovedec priniesla zhruba 24 770 eur.

Ničivý požiar

Budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na rohu ulíc Moyzesovej a Dr. Kostlivého v Košiciach zachvátil 9. decembra 2016 obrovský požiar. Jeho následky boli katastrofálne. Oheň zničil strechu a poškodil 4 posluchárne, 11 výskumných a 7 výučbových laboratórií, priestory administratívy, výpočtovú techniku, ale aj mnoho prístrojov a technológií, ktoré slúžili na výučbu a vedecko-výskumné účely. Zatiaľ čo uplynulý akademický rok fungovali prírodovedci v provizórnom režime, zimný semester akademického roka 2018/2019 chcú začať plnohodnotne. Rektorát zároveň plánuje realizovať na obnove budovy aj také práce, ktoré nesúvisia priamo s požiarom, ale dotvoria celkový efekt, aby sa objekt zaskvel v plnej kráse, nie s ošumelou fasádou a starými oknami.