Most cez Ružín sa otriasa v základoch: Splní zhotoviteľ sľub?

Zhotoviteľ uspel vo verejnej súťaži nielen cenovou ponukou, ktorá oproti pôvodným odhadovaným 7 mil. eur je výrazne nižšia, ale aj technickým riešením statického systému mosta. Úspora sa podľa kompetentných dosiahla použitím inej technológie. "Naše technické riešenie spočíva v zmene statického systému mosta prostredníctvom zmonolitnenia stredového kĺbu a obnove predpätia. Most sa najskôr odstrojí až na zdravý betón," vysvetľuje Edita Novotná, hovorkyňa Strabag-u. Dodáva, že na spodnú stranu mosta pridajú neskôr nosné laná, ktoré podoprú oceľovú konštrukciu mosta. "Tento získa silu, aby uniesol svoju vlastnú váhu aj hmotnosť dopravy. Rekonštrukciou sa obnoví pôvodná nosnosť mosta, ktorá bude 40 ton," hovorí Novotná.

Od robotníkov sme sa dozvedeli, že, veľmi zjednodušene povedané, pribudnú nosné laná, ktorými sa dosiahne správne a bezpečné predpätia mosta. To v súčasnosti nie je v norme a spôsobuje pokles mostovky. „Ešte to potrvá, kým sa k tejto fáze prác dostaneme, zatiaľ odstraňujeme asfaltový povrch vozovky, chodníky, rímsy, zábradlie a izoláciu, až potom sa pristúpi k strategickým prácam,“ prezradil jeden z majstrov.

Zatiaľ bez meškania

Dodal, že daždivé počasie, ktoré v týchto dňoch panuje na východe Slovenska, ich síce brzdí pri práci, ale zatiaľ nemeškajú. „Robíme každý deň, víkendy nevynímajúc. Pracujeme aj 15-16 hodín denne, samozrejme s prestávkami. počet pracovníkov sa mení podľa potreby a charakteru práce," vysvetľuje odborník. „Je to náročné, ale termín chceme stihnúť. Dôležité je, aby sme vo finále vystihli dobré počasie. Keďže vyrovnávaciu vrstvu betónu, nový asfaltový povrch vozovky, izoláciu i asfaltovanie mosta by sme mali robiť niekedy v novembri. Čerešničkou na torte bude osadenie zvodidiel, rímsy a odvodnenie. Uvidíme ako to napokon zvládneme," dodáva.

Rekonštrukciu mosta, by mal zhotoviteľ ukončiť 8. decembra 2017. „Všetko pokračuje podľa harmonogramu. Po dvoch týždňoch od odovzdania staveniska nevznikli žiadne vážnejšie problémy. V súlade so zmluvou kontrolné pracovné stretnutia musia byť uskutočnené minimálne 1 x za 7 dní,“ informovala hovorkyňa košického župana Zuzana Bobriková.

Okolo Ružína iba po obchádzkach

Zahájením prác skončil akýkoľvek prechod peších alebo cyklistov. Most je uzavretý a s výnimkou povolaných osôb tade neprejde ani myš.

Obyvatelia Hnileckej doliny budú musieť aj naďalej využívať oficiálne obchádzkové trasy alebo lesnú účelovú komunikáciu, ktorá by mala slúžiť najmä obyvateľom Opátky.

Domáci z obce, ktorá je odrezaná od sveta sú momentálne spokojní. „Koncom júna Košická župa pridelila našej obci mikrobus, ktorý premáva 9x denne ako „prípojný spoj“ k autobusovým linkám. Všetky náklady na jeho prevádzku hradí kraj. Sme spokojní, teraz sa nemusíme trápiť s tým ako sa dostaneme domov,“ pochvaľuje si František (49). „V septembri bude slúžiť v prvom rade na prepravu školákov, ale odviesť podľa presného harmonogramu sa môže každý, kto to potrebuje,“ dodal Opátčan, ktorému prekáža jediné - bezohľadnosť vodičov. Tí vraj napriek zákazu prechádzajú tadiaľ s nadrozmernými vozidlami. „Policajti by tu mali častejšie kontrolovať,“ uzavrel zhovorčivý pán.

Oficiálne obchádzkové trasy pre obyvateľov Hnileckej doliny

1. Margecany–Žipov–Rokycany–Prešov–Košice.

2. Margecany–Klenov–Miklušovce–Sedlice–Ľubovec–Ruské Pekľany–Obišovce–Kysak–Košice (s obmedzením pre vozidlá do 3,5 tony)

3. Jaklovce–Gelnica–Prakovce–Mníšek n/Hnilcom–Smolník–Štós–Medzev–Jasov–Košice

4. Krompachy–Kluknava–Široké–diaľnica D1–Prešov–Košice

5. Krompachy–Spišské Vlachy–Spišské Podhradie–diaľnica D1–Prešov–Košice