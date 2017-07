Mladá Rencsi († 23) zomrela pri havárii: Jej príbuzní sú z verdiktu súdu v šoku

Pojednávanie po bežných formalitách pokračovalo čítaním listinných dôkazov.

Dychová skúška

Záznamom o nehode a obhliadke miesta, zápisom o dychovej skúške obžalovaného vodiča a svedkov (výsledok bol u mladíka negatívny u svedkov s výnimkou jedného, dosiahli hodnoty alkoholu v krvi do jedného promile). O výsledkoch súdnej pitvy nebohej dievčiny nepadlo ani slovo. Sudca nevynechal údaje z úmrtného listu, ani z evidenčnej karty vodiča. Z nej vyplynulo, že Béla získal vodičský preukaz 29. apríla 2016. Za obdobie držby pribudli mu do karty zápisy o troch dopravných priestupkoch a udelených pokutách.

Seriózny a inteligentný

Napokon prišiel na rad odpis z registra trestov, ktorý má zatiaľ bez záznamu, tiež charakteristika z miesta bydliska. Obec hodnotí nezamestnaného mladíka, ktorý žije s rodičmi v spoločnej domácnosti ako inteligentného a seriózneho človeka.

Tretí posudok

Pokojný priebeh pojednávania čiastočne narušil návrh obhajoby o vyhotovení kontrolného znaleckého posudku Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline. „Závery dvoch doteraz vyhotovených posudkov sú protichodné v dôležitých faktoch - určenie rýchlosti v čase zrážky, pohyb nebohej dievčiny, tiež v tom, kto a akým spôsobom mohol zabrániť zrážke,“ argumentoval obhajca.

Ročná pauza

Sudca sa napokon stotožnil s návrhom obhajcu a v snahe objektívne posúdiť okolností a príčiny nehody, súhlasil s pribratím znalca. Zároveň odročil pojednávanie na neurčito, pretože je predpoklad, že výsledky kontrolného znaleckého posudku budú známe až koncom roka 2018!

Nespokojnosť pozostalých

Otec nebohej Rencsi nie je spokojný s tým, ako sa napokon vyvinulo pojednávanie. „Čakal som, že odznejú záverečné reči a sudca vynesie rozsudok. Nerozumiem načo je dobré robiť ďalší znalecký posudok? Vidím to len ako naťahovanie času, nič viac,“ hnevá sa Ján.

Rodina trpí

"Odkedy sa to stalo sme s manželkou Marikou na liekoch, ináč by sme tú bolesť nezvládli, veď aj preto som dnes prišiel sám, nesúhlasil som, aby žena išla so mnou, lebo by z toho stresu a žiaľu mohla skolabovať.“ Spomenul, že v marci by boli oslavovali dcérine narodeniny (24) a namiesto toho jej niesli kvety na cintorín. „Neprejde deň, aby sme ju nespomenuli a jej bratia Gabi a Jancsi tiež,“ povedal zronený otec, ktorý si po vzore synov chce dať tetovanie, ako spomienku na svoju jedinú dcéru. "Buď na ruku alebo ľavú stranu hrude si nechám vytetovať anjela," povedal nám dojatým hlasom.

Čakanie na ospravedlnenie

Nechápe, že Béla sa im dodnes neospravedlnil. „Videli ste, prišiel na súd a ani sa na mňa nepozrel, nepáči sa mi, že sa takto správa,“ netajil Ján.

Oslovili sme aj obžalovaného mladíka. Ten tvrdil, že tesne po nehode sa ospravedlnil bratovi dievčaťa, Gabimu a pokladá to za dostačujúce. „Cez neho som adresoval ospravedlnenie celej rodine Sz.," povedal Béla.

Kde je pravda?

Otec mladíka vtedy poznamenal. „To nie ich rodina, ale naša je postihnutá tragickou nehodou. Veď Renáte zistili v krvi vysoké promile alkoholu,“ hovorí otec. Ján nechcel o niečom takom ani počuť. „Nie je to pravda. Takú informáciu nemáme, počujem to prvýkrát.“ Keďže v rámci čítania listinných dôkazov tento fakt neodznel, zisťovali sme aká je pravda. Zdroj blízky polícii potvrdil, že Renci († 23) dokázala súdna pitva 2,3 promile alkoholu v krvi.

Smrť cestou z diskotéky

Trojica mladých ľudí sa vracala 18. júna 2016 nadránom z diskotéky domov, do Kráľovského Chlmca. Neskúsený, vtedy len 19-ročný vodič z obce v okrese Trebišov z nezistených príčin vrazil do Renáty († 23), ktorá prechádzala z jednej strany cesty na druhú. Dievčina utrpela zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla. Vodič neskôr tvrdil, že si chodkyňu nevšimol.