FOTO ako dôkaz: Úlovok Rožňavčana Viktora potvrdzuje, že huby rastú

Aj napriek tomu, že hubárska sezóna nepatrila tento rok medzi najlepšie, aspoň na jeseň si milovníci lesných plodov prídu na svoje. Huby sa rozrástli aj v okolí Rožňavy. Viktor si naplnil touto dobrotou za pár hodín celý košík.

Do lesa sa vybrali zavčasu rána a našli miesto, ktoré sa pre hubárov dá nazvať rajom. Viktor Baláž z Rožňavy presné miesto samozrejme neprezradil, no do našej redakcie poslal fotky, ktoré stoja za to. Zdá sa, že hubárskej sezóne ešte neodzvonilo.

Prídete si na svoje

To, že sa im vyplatilo zbehnúť do lesov dokazujú aj plné košíky.

Na huby sa vybrala partia troch ľudí v utorok. „Dnes sme boli nad Gemerskou Polomou, po dažďoch huby opäť začínajú rásť," prezradil Viktor. Najviac bolo kozákov brezových a masliakov smrekovcových. "Našli sa však aj hríby smrekové a suchohríby, pečiarky poľné (šampiňóny), bedle a iné jedlé huby. Rastie však množstvo muchotrávok červených. Zdá sa, že sezóna ešte nie je celkom stratená,“ povedal Baláž.