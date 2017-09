Rozzúrený Versače na súde: Toto Mojsejovi neodpustím!

František Kabrheľ žaluje Branislava Mojseja a jeho syna. Tatranský apartmán Nora v roku 2009 prepísala na Braňa a ten vzápätí na svojho syna.

Podľa žaloby sa tak stalo bez vedomia dnešnej pani Kabrheľovej, ktorá vždy tvrdila, že chce o apartmán bojovať.

Protihodnota za dlh

Získať sa ho snaží jej terajší manžel František. Apartmán vo Vysokých Tatrách si nárokuje od roku 2011, kedy sa ešte snažil vymôcť od Nory požičané peniaze. Podal žalobu na okresný súd, ktorý koncom roka 2016 jeho žiadosti o vydanie zákazu nakladať s nehnuteľnosťou nevyhovel, po odvolaní Kabrheľa vec riešil košický krajský súd a ten v danej veci v máji 2017 rozhodol v prospech Nitrana.

Rýchly priebeh

Pojednávanie vo veci určenia neúčinnosti právneho úkonu, ktorým by Mojsejov syn prišiel o apartmán, malo byť v utorok ráno. Lenže tak, ako sa rýchlo začalo, aj skončilo. Na súd prišli len manželia Kabrheľovci – on ako navrhovateľ, ona ako svedkyňa. Otec a syn Mojsejovci sa neunúvali prísť. Versače netajil rozčúlenie, že sa zbytočne hnal 400 kilometrov. „Termín prvého pojednávania v danej veci bol konečne vytýčený. 2. júna sme všetci – ja ako navrhovateľ a obaja Mojsejovci ako odporcovia, prevzali súdne zásielky k dnešnému pojednávaniu, preto tu mali dnes stáť a nerobiť obštrukcie,“ hneval sa Versače.

Právnik na poslednú chvíľu

Do nepríčetnosti ho vytočilo, keď mu deň pred pojednávaním jeho právny zástupca oznámil, že pojednávanie bude odročené. „V pondelok o 15:03 dostal môj advokát mail z košického súdu s touto informáciou. Dôvodom rozhodnutia sudkyne bolo, že protistrana si až 18. septembra zaobstarala právneho zástupcu, ktorý sa nestihol oboznámiť so spisom,“ dodáva Nitran. Tvrdí, že je smiešne, aby niekto po zhruba 1800 dňoch sa spamätal a na poslednú chvíľu si zháňal právnika a pritom nemal snahu ani raz nahliadnuť do súdneho spisu.

Tajné tromfy

„Svoj právny nárok pred súdom dokážem listinnými dôkazmi a výpoveďami svedkov, pričom moja manželka bude hlavnou svedkyňou a ozrejmí za akých podmienok musela v roku 2009 previesť apartmán darovacou zmluvou na Braňa, údajne aby obišli práve mňa, Františka Kabrheľa. Vypovedať bude aj k ďalšiemu kroku svojho exmanžela, prečo v roku 2011 previedol bez jej vedomia byt na svojho syna," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Nitran.

Kto má pravdu?

Nora bola vo vyjadrovaní zdržanlivá. Krátko vysvetlila, že apartmán nadobudla na pôžičku. Spomenula, že okolnosti prepisu neboli v poriadku, aj preto žiada, aby nehnuteľnosť bola vrátená, nie však jej ako pôvodnej majiteľke, ale manželovi, ktorý je oprávnený v danej veci konať a vystupuje v súdnom spore ako navrhovateľ.

Hudobník mlčí

Sudkyňa aj napriek námietkam Kabrheľa súdne pojednávanie odročila na koniec októbra. Pokúšali sme sa osloviť aj Braňa Mojseja, ale ten mal celý deň vypnutý telefón.

Čudný odchod

Zo súdu odišiel ako prvý Kabrheľ, spolu s advokátom. Manželka ho nasledovala o pár minút neskôr, ale odišla úplne iným smerom. Na otázku, prečo nešli spolu, odvetila: „Každý máme svoje povinnosti. Ja sa musím postarať o psov!“