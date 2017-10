Prezident U.S. Steel Košice: Takáto je pravda o predaji oceliarne Číňanom!

Oslovili sme preto priamo najvyššieho šéfa košických železiarní Scotta D. Buckisa. „Nič z toho čo bolo doteraz publikované a čo som si prečítal a vypočul o predaji spoločnosti nemá oporu vo faktoch,“ tvrdí Buckiso. „Momentálne sa zameriavam hlavne na to, čo viem a môžem ovplyvniť a kontrolovať - bezpečnosť a dobré pracovné prostredie pre zamestnancov,“ uzavrel prezident.

Jeho slová nepriamo potvrdil aj košický primátor Richard Raši. „Mesto doteraz žiadne oficiálne stanovisko ohľadom možného predaja neobdržalo. Pre nás je podstatné zachovanie zamestnanosti, ďalší rozvoj spoločnosti, podpora športu a spoločenská zodpovednosť pokiaľ by k zmene došlo,“ hovorí Raši. Dodal, že pokiaľ sú jeho informácie presné, proces rokovaní o odpredaji železiarní pokračuje.

Ministerstvo hospodárstva dianie v U. S. Steel Košice pozorne sleduje, ale nemôže do neho zasiahnuť. "Rokovania o predaji podielu v košických oceliarňach sú záležitosťou súkromných vlastníkov. Vláda SR má prísľub, že ak by prišlo k rozhodnutiu, bude ju vlastník informovať. Do tejto chvíle sa tak nestalo,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca rezortu Maroš Stano.

Z dobre informovaného zdroja sme sa dozvedeli, že ak si niekto predstavuje, že náš štát bude kupovať nejaké podiely alebo akcie železiarní, je na omyle. „Tak sa to jednoducho nerobí. Všetko je len na dobrej vôli investora a na vzájomnom dohovore o istej formy spolupráce realizovanej cez symbolický podiel, ktorý umožní istý stupeň kontroly. Hoci k tomuto kroku nemôže nikto súkromného vlastníka prinútiť,“ hovorí vysokopostavený úradník, ktorý si neželá byť menovaný.

„Tieto dezinformácie by nemuseli odznievať, keby mali v oceliarňach dozornú radu, v ktorej by bolo 1/3 zastúpenie volených alebo dosadených zástupcov zamestnancov. V zmysle obchodného zákonníka však eseročka, akou je aj U.S. Steel ju mať nemusí. Preto vedenie nie je povinné poskytnúť napríklad odborárom informácie ekonomického rázu, predložia im akurát tak výročnú správu a to je všetko. Je to obrovský lapsus v našej legislatíve, ktorý by neprešiel napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, krajinách ktoré sú podkladom pre európsky a tým aj náš obchodný zákonník,“ vysvetľuje odborník.

Americká spoločnosť na východe

Američania prišli do Košíc v roku 2000.

Zamestnávajú 10-tisíc vlastných ľudí a 2-tisíc cez subdodávateľské organizácie.

Štátne stimuly ktoré ponúkol náš štát Američanom boli nemalé. Daňové prázdniny do roku 2012. Zhruba v roku 2013 pri strate viac než 370 miliónov eur, aby Američania neodišli, došlo k podpisu memoranda o porozumení so Slovenskom. Vláda sa vtedy zaviazala pomôcť železiarňam pri čerpaní eurofondov vo výške necelých 76 mil. eur. Spoločnosť počas 15 rokov dostala ročne príspevok vo výške viac než 14 mil. eur na podporu výroby elektrickej energie priamo v závode. Američania sa zato zaviazali nepredať košické oceliarne do roku 2018 a nepristúpiť k hromadnému prepúšťaniu.