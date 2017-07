Nora, ešte nemáš vyhraté! Nekompromisný odkaz advokáta košickej podnikateľke

Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že trestné stíhanie nemožno začať, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, alebo o osobu, na ktorej stíhanie je potrebný súhlas.

Prekvapivý krok

Stalo sa tak na na základe späťvzatie súhlasu Františka Kabrheľa prezývaného Versače s trestným stíhaním svojej manželky Nory Mojsejovej Kabrheľovej vo veci obžaloby z podvodu, kde bol poškodeným práve Kabrheľ. Súdne ťahanice sa začali v roku 2013.

Nevedeli si prísť na meno

Nitran vtedy tvrdil, že mu Košičanka dlží 25,7 milióna Sk, čo je viac než 853-tisíc eur. Mojsejová popierala, že by niekedy v minulosti prevzala nejaké peniaze. Napokon Okresný súd Košice I v decembri 2016 uznal Noru vinnou a vymeral jej trest v trvaní 10 rokov. Nitran, ktorý stihol v októbri 2016 uzavrieť s podnikateľkou zmier, sa po vynesení rozsudku pasoval do pozície jej obhajcu. Netajil sa, že vec len tak nenechá. Stalo sa.

Svadobné zvony

Začiatkom januára zazvonili týmto dvom svadobné zvony a Versače už ako manžel novopečenej pani Kabrheľovej podal späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním. Začiatkom mája senát Krajského súdu v Košiciach v danej veci rozhodol. "Zrušil napadnutý rozsudok a zastavil trestné stíhanie obžalovanej Eleonóry K. pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin podvodu. Dôvody rozhodnutia krajského súdu budú uvedené v písomnom vyhotovení tohto rozhodnutia," informovala vtedy Marcela Gálová, hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach. Rozsudok sa stal právoplatným, keďže voči nemu neexistuje riadny zákonný opravný prostriedok.

Uznesenie na prokuratúre

Zdôvodnenie rozhodnutia súdu sa v týchto dňoch dostalo už aj do rúk prokurátora. Ako sme sa ďalej dozvedeli v zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza. „Dispozičné právo poškodeného sa vzťahuje na celé trestné stíhanie, vrátane odvolacieho konania. Pomer poškodeného a obvineného musí existovať v čase, keď sa trestné stíhanie vedie a nie v čase, keď bol spáchaný trestný čin,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ dobre informovaný zdroj. Potvrdil nám to aj hovorca prokuratúry Milan Filičko.

Akceptácia verdiktu

„Krajský súd konštatuje, že manželstvo medzi poškodeným a obžalovanou bolo uzatvorené v čase vedenia trestného stíhania proti obžalovanej. Vzhľadom na prejav vôle poškodeného - nesúhlas v pokračovaní trestného stíhania voči jeho manželke krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a trestné stíhanie voči obžalovanej zastavil. Prokuratúra zobrala toto rozhodnutie súdu na vedomie a v celom rozsahu ho akceptuje.“

Dovolanie alebo návrh

Známy košický advokát, ktorý si neželá byť menovaný tvrdí, že existujú ešte dve možnosti ako zmeniť rozsudok. „Prokurátor môže podať dovolanie na Najvyšší súd SR, čo mi príde ako iluzórne a nepredpokladám, že sa tak stane. Hoci vylúčiť sa to nedá. Ako schodnejšiu cestu vidím podanie návrhu na vyhlásenie manželstva za neplatné. Môže tak urobiť osoba (nemusí to byť príbuzný), ktorá vie dokázať, že manželstvo je po viacerých stránkach nefunkčné a bolo uzavreté len ako prostriedok na vyhnutie sa pobytu Kabrheľovej za mrežami,“ vysvetlil odborník.