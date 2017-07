Rožňavskí tínedžeri a alkohol: Toto je vek najmladšej hospitalizovanej!

Pijú pivo aj víno, chodia poza školu, rodičom berú veci, aby ich speňažili. Alkoholu holdujú deti z rôznych vrstiev.

Rožňava výnimkou nie je. Len od začiatku mája boli do rožňavskej nemocnice privezené až štyri deti s intoxikáciou. Smutnou správou však je, že z nich to boli tri dievčatá, a to jedna vo veku len 14 rokov.

Čísla hovoria za všetko. Letné mesiace sú „IN“

Ako informoval hovorca siete nemocnice Svet zdravia, Tomáš Kráľ, alkoholom bolo za obdobie od septembra 2016 do 7. júla 2017 intoxikovaných a privezených do rožňavskej nemocnice 14 pacientov.

„Z toho 7 dievčat a 7 chlapcov. Išlo o 15-ročné dievča, dve 16-ročné, tri 17-ročné a jedno 18-ročné. Z chlapcov mal najmladší 16 rokov. Privezení boli aj traja 18-roční a traja 19-roční,“ povedal hovorca. Dodal, že na hospitalizáciu boli privezení prevažne sanitkou.

Rodičia a zvýšený dozor

Od začiatku mája tohto roka má smutné prvenstvo len 14-ročná Rožňavčanka. „Za obdobie od prvého mája do siedmeho júla evidujeme v rožňavskej nemocnici štyri prípady intoxikácie alkoholom u mladistvých. Z toho tri dievčatá a jeden chlapec. Išlo o 14-ročné dievča, dva prípady 17-ročných dievčat a jeden 16-ročný chlapec,“ spresnil Kráľ.

„Treba dbať o zvýšený dozor nad dieťaťom zo strany rodičov. Dôležitá je edukácia a výchova mladej generácie, celospoločenská úloha, ako rodič, škola a samozrejme prostredie,“ povedala primárka detského oddelenia Mária Nemčeková.