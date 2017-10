Schválené: Rok 2018 bude v znamení slávneho rodáka

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa touto témou zaoberali na stretnutí vo štvrtok, 28. septembra tohto roku. V diskusii odznelo viacero argumentov, prečo má byť rok 2018 v znamení rodáka z nášho mesta.

Vyhlasovať chcú každoročne

„Vítam občiansku iniciatívu tohto charakteru. Myslím si, že tento človek si to zaslúži. Otázkou do budúcna je, či by sa nemoholo každoroče vyhlasovať rok na základe významných osobností,“ povedal v diskusii poslanec Karol Kováč. Podľa primátora máme byť na čo hrdí a takýto rok by sa na základe iniciatívy mohol vyhlasovať aj v budúcnosti. Poslanci najprv jednohlasne odklepli návrh Kováča, aby sa Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave každoročne takouto záležitosťou zaoberala. „To znamená, aby pripravila návrh na základe nejakého významného jubilea a pripravovala ho vždy na posledné zasadnutie predchádzajúceho roka,“ doplnil Kováč. Za vyhlásenie roku 2018 v znamení Kálmána Tichyho hlasovalo napokon 12 poslancov. Bod jednohlasne odklepli.

Osobnosť Rožňavy

Tichy Kálmán (31.10.1888 Rož­ňava – 23.10.1968 Bu­dapešť) bol výnimočnou osobnosťou Rožňavy. „Takmer celý svoj život prežil v rodnom meste (1888–1948) a všetko svoje nadanie venoval rozvoju kultúry a vzdelávania. Bol činný v oblasti výskumu miestnych dejín, publikoval tak odbornú, ako aj krásnu literatúru a poéziu, pôsobil ako fotograf, rozhodujúcou mierou prispel k založeniu a otvoreniu mestského múzea, ako profesor evanjelického gymnázia a člen kultúrneho spolku svojimi prednáškami prispel ku vzdelávaniu mládeže a dospelých. Svoj talent zúročil vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom, známym doma aj v zahraničí. Zomrel v Budapešti na sklonku roka 1968, ale pochovaný je v Rožňavskom mestskom cintoríne,“ uviedol František Kardoš, predseda Občianskeho združenia Pre partnerské mestá Rožňavy.

Šesť skvostných pohľadníc

Umelec bol napríklad v lete 1925 mestom poverený reštaurovaním olejomaľby Attilova smrť, umiestnenom vo veľkej sále radnice. „Okrem iného, v roku 1925 vydal v tlačiarni Sajó Vidék sériu 6 pohľadníc Rožňavy (Strážna veža, Brzotínska ulica, Podhradová ulica, Gotický kostol a okolie, Medzimlynská ulica, garbiarske domy na Jovickej ulici). Z celej série pohľadníc sa pravdepodobne zachovala len jediná, a to pohľad na Brzotínsku, dnes Šafárikovu ulicu,“ informuje stránka mesta.