VIDEO Alphaville v Humennom: Pozrite sa, ako dnes vyzerá líder legendárnej kapely

Pobyt na Slovensku si pochvaľovali. Chutili im klobásky aj jaternica či rôzne regionálne špeciality.

No zo všetkého najviac pivo! “Je výborné,” pripil si na tlačovke líder kapely Marian Gold.

Kapela bola ubytovaná vo štvorhviezdičkovom hoteli v Zelenej lagúne na Domaši. Boli nadšení, aj keď jednu výhradu mali. “Je to tu skvelé. Mmusím povedať, že organizátori všetko zabezpečili vynikajúco, vrátane ubytovania. Ľudia sú tu veľmi priateľskí a nápomocní. Jediný problém sme mali s vírivkou v hoteli, pretože fungovala iba vtedy keď som to práve nepotreboval,” rozosmial sa Marian.

Vzápätí však vážne dodal: “Všetko ostatné bolo fantastické."

Kapela sa práva vrátila z turné v USA, koncertovali na rôznych miestach v Chicagu a New Yorku.

Neustále sú na cestách, pochodili celý svet, okrem Austrálie, Japonska a Číny. ”Zbožňujeme, keď môžeme stáť na pódiu. Vždy sa snažíme hrať so srdcom a vydať zo seba len to najlepšie. Naši fanúšikovia majú očakávania, ktoré sa im snažíme splniť. Dávame do toho celé naše duše a srdcia. Veľmi si vážime, že môžeme stále cestovať a hrať pred toľkými ľuďmi, je to pre nás privilégium. Ďakujeme,” dodal Marián.

Práve on nemeckú synthpopovú skupinu pochádzajúcu z Berlína založil v roku 1983. Zub času sa na ňom rokmi síce podpísal a z dobre vyzerajúceho jemného chlapčeka sa zmenil na drsne vyzerajúceho muža, no stále je to sympaťák. A spieva rovnako dobre ako kedysi. Hudba ho stále živí, kapela predala doteraz viac ako 6-miliónov albumov.