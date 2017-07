Boj o kaštieľ v Hlohovci: Chcú ho naozaj potomkovia grófa alebo podvodníci?

Boj o majetok štátu. Ľudí, ktorí si nárokujú na to, čo patrilo kedysi ich príbuzným, je, zdá sa, stále dosť. Najnovšou požiadavkou sa zaoberá radnica v Hlohovci, ktorej sa prihlásili údajní dediči po grófovi Viliamovi Erdödym. Tomu v meste patrili niektoré nemovitosti a v jeho okolí aj hektáre polí a lesov. Dôvod na to uviedli vskutku originálny, no narazili na odpor primátora i poslancov. Všetko tak zrejme doriešia až právnici a súdy.