FOTO Desivé tajomstvo jedného dvora: Nemali takmer dva týždne čo jesť, zožrali svojho majiteľa!

Tam konečne upútali pozornosť susedov. "Tí zavolali políciu, ktorá objavila na dvore už len ľudské torzo v značnom štádiu rozkladu," píše sa na facebookovej stránke Útulku Nitra. Psíkovia sa opäť vrátili do dvora. "Zosnulý pán žil sám a kontakt s okolím odmietal, takže sa o psov nemal kto postarať. Policajná hliadka nás požiadala o ich odchyt a umiestnenie do útulku," uvádza nitriansky útulok.

Ako ďalej uvádza, nakoľko hrozilo, že psy si budú svoje územie strážiť a mohli by niekoho pohryznúť, začali s odchytom ešte pred príchodom ohliadajúceho lekára a pohrebnej služby. "Do Hornej Královej v okrese Šaľa nám prišli pomôcť aj veterinári Hanka a Ivan Šidíkovci zo susednej obce, ktorí doplnili náš profesionálny tím. Takmer hodinu nám trval samotný odchyt," uvádza sa na stránke. Celkovo zachránili 12 chudákov, ktorí sa schovali kde len mohli. V odvodňovacej rúre, v garáži plnej nepotrebných vecí, za domom v uličke, na zarastenom zadnom dvore či priamo pri tele majiteľa pri spadnutej šope.

VIDEO Zahalená žena v bazéne nášho akvaparku: Ľudia okolo zareagovali okamžite!

Blúdiaci senior Albert: Rodina ho nechce, kde nakoniec skončil?

"V našom preplnenom útulku so 170-timi psami je naozaj "sranda" vytvoriť len tak z minúty na minútu priestor pre ďalších dvanásť. No opäť sme raz dokázali kúzliť a dočasne obsadili karanténu vyhradenú pre šteniatka. Po príchode do útulku sme vystrašených havinov postupne vyložili do karantény a dali im konečne napiť čerstvú vodu a jedlo. Už na druhý deň sa niektorí z nich osmelili a dali sa pohladkať," vyjadrili sa spokojní pracovníci útulku.