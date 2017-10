Koľko míňajú na kampaň kandidáti na nitrianskeho župana?

Rozličná kampaň. Kandidáti na nitrianskeho župana sú necelý mesiac pred voľbami už známi. Pôvodne mali byť siedmi, Tomáš Galbavý sa napokon rozhodol do boja o stoličku predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja nezabojovať. My sme zisťovali, koľko sú ochotní zvyšní šiesti do svojej kampane vložiť a koľko minú na bilboardy a z čoho to budú platiť. Ich odpovede mnohé naznačili.

Ktorý zo šiestich kandidátov zasadne na miesto nového nitrianskeho župana? Autor: juh