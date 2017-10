Kontroverzný exstarosta: Za pobyt vo švajčiarskom väzení môže dostať milióny, u nás mu hrozí tvrdá basa!

Poriadne zamotaný prípad sa ťahá už od roku 2005. Vtedy mal vtedajší starosta Ivanky pri Nitre Peter Guzmický vydržať dva pozemky s rozlohou cca 131-tisíc m² a 267-tisíc m², na ktorých chcel postaviť spinálne rehabilitačné centrum za 464,7 mil. €. Pozemky vtedy kúpila od obce za 40 mil. korún (1,33 mil. €) na splátky firma Metronom, ktorá bola zapísaná do obchodného registra v ten istý deň, teda 22. decembra 2005, ako s ňou obec podpísala kúpnu zmluvu! Na účet obce mala prísť neskôr od nej pätina sumy.

Odvolania oboch strán

Voči rozsudku Okresného súdu, ktorý vlani 16. septembra vymeral exstarostovi dvojročný trest s podmienkou na 5 rokov, sa odvolali ako prokurátor, tak i Guzmický. Exstarosta sa odvolal voči výroku o vine aj o treste, pretože podľa neho zanedbal svoje povinnosti najmä notár, prokurátorovi sa nepáčila výška trestu. „Nebol žiadny dôvod na mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu,“ uviedol pred súdom prokurátor. Guzmickému totiž hrozilo za pokračujúce trestné činy podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa 5 až 12 rokov väzenia, ba podľa nového sadzobníka trestov by to bolo 10 až 15 rokov.

Nemohol sa vyjadriť?

Exstarosta tiež namietal, že mu bolo upreté právo vyjadriť sa k novým obvineniam, a tiež, že bol až trikrát u notára a ten mu stanovil podmienky, ktoré vždy dodržal. „Samotný notár mi vysvetlil, že využívanie pozemkov socialistickou organizáciou sa považuje za čas držby. A obec nielenže dané pozemky dlhodobo obhospodarovala, ale z nich aj odvádzala povinné naturálie,“ vysvetľoval v odvolaní Guzmický a dodal: „Trestných činov, z ktorých som bol obvinený, som sa fakticky nikdy nemohol dopustiť, a ani som sa ich nedopustil.“

Čakajú ho ťažké hodiny

Záverečné reči oboch strán boli opäť silne protichodné. „Navrhujem zrušiť prvostupňový rozsudok v časti výroku o treste a navrhujem uložiť nepodmienečný trest,“ skonštatoval prokurátor. „Sme za to aby Krajský súd rozsudok zrušil pre podstatné chyby konania, nejasnosti a neúplnosť skutkových zistení a tiež z dôvodu porušenia trestného zákona,“ bránil exstarostu jeho obhajca. „Plne súhlasím s názorom obhajcu a stotožňujem sa s ním. Bol som odsúdený za to, za čo som ani nebol obvinený,“ doplnil Guzmický.

Neskutočne dlhé ťahanice

Spor o pozemky riešia súdy už od roku 2006, lebo údajní dediči pozemkov zažalovali obec i firmu Metronom za nezákonné odňatie vlastníckych práv. Ide o pravnukov manželského páru z Ivanky pri Nitre, z ktorých časť žije v USA, jeden v Čechách a jeden v Bratislave. Práve on sa zúčastňuje na všetkých pojednávaniach a tie tlmočí ostatným. „Je toho už naozaj strašne veľa. Veď len spisy, ktoré mám uložené v počítači majú viac ako 100 MB. Už by sa to celé mohlo ukončiť,“ netajil nádej zástupca vlastníkov pozemkov a jeden z ich dedičov Ľudovít Ďuriš.

Väzenie alebo blahobyt?

Peter Guzmicky sa pondelňajšiemu záverečnému verdiktu Krajského súdu vyhol, pretože senát by ho mal vyniesť až na druhý deň. „V minulosti mi dal za pravdu Najvyšší súd aj Ústavný súd, tak prečo by nemal ich oslobodzujúce verdikty potvrdiť aj tento odvolací senát?“ veril si pred vynesením ortieľa exstarosta, ktorý stále čaká na svoje milióny v kauze obrovského dedičstva českého občana Vladimíra Huněka. Z jeho nového veľkého majetku, ale aj ako odškodné za pobyt v švajčiarskej base, by mal dostať Guzmický pekných pár miliónov. „Zmenila sa tam správkyňa, takže musím ešte chvíľu počkať,“ dodal exstarosta, ktorý je v súčasnosti evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný.