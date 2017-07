NAJväčšie tromfy našich kúpalísk: Lákajú na morský príboj a lov rýb

Kúpajúci sa sa majú na čo tešiť! Leto je už v plnom prúde a teplé počasie vari všade zapĺňa kúpaliská ľuďmi, ktorí sa túžia vo vode schladiť či trochu si zaplávať. Mnohé z nich sa pripravili na novú sezónu naozaj vo veľkom štýle a ich návštevníci sa majú skutočne na čo tešiť, iné majú zmeny skôr kozmetické. My sme sa pozreli na to, ako to v niektorých z nich s novinkami na toto leto vyzerá.