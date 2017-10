MÓDA Z ULICE Známy návrhár v tom má jasno: Aj na vidieku sú ľudia sexi

U niektorých ľudí z mesta ešte stále pretrváva názor, že tí, ktorí bývajú na vidieku sa nedokážu až tak pekne či moderne obliekať, ba ani farebne zladiť. My sme sa preto vybrali zistiť, ako je to s módou v našich dedinách a dedinkách. Ako sa ukázalo, nie je to vôbec zlé, ba práve naopak. Názor známeho módneho návrhára a odborníka Roberta Bartolena, ktorého modely nosia viaceré naše známe celebrity, to iba potvrdil.