Ocenenie „Super mama“ určite nedostane: Hrozí jej basa za záškoláctvo

Situácia rodiny s ôsmimi deťmi, ktorá žije bez otca, sa začala komplikovať, keď im v neďalekých Modranoch, kde bývali, zhorel dom. Pred dvomi rokmi im matkina švagriná navrhla, aby sa presťahovali k nej do Komárna.

A tu sa podľa matky začína Attilov a jej problém. „Mal síce odklad, no vlani v septembri som ho chcela ísť prihlásiť do školy. Bola som v troch, lenže v každej mi povedali, že nemáme trvalé bydlisko v Komárne, takže ho prijať nemôžu,“ začala rozprávať svoj príbeh Etela (41). Podľa nej, o ich situácii vedeli aj pracovníčky sociálnej kuratela. „Chodili k nám takmer každé dva týždne a zakaždým povedali, že pomôžu dostať ho do školy, no nestalo sa nič. Ba práve naopak, ku koncu školského roka prišli policajti a zobrali ma, že neposielam dieťa do školy. Tak oni mi celý čas sľubujú ako mi pomôžu, neurobia nič, a ja pôjdem teraz do basy?“ krúti hlavou sklamaná Etela, ktorá má osem detí, ale s ňou žije len päť.

Keď bude v base, čo bude s deťmi?

Rodina už druhý rok žije u svojej švagrinej, ktorá tiež vychováva osem malých detí. „Žiadne z nich nemá také problémy ako Attila. Hovorila som jej, nech tým zo sociálky neverí, že jej nepomôžu, no neposlúchla ma. Aj Attilova staršia sestra tu chodí do školy, hoci ani ona tu nemá trvalé bydlisko, preto nechápem, aký problém je teraz. A to od septembra má ísť do školy aj jeho sestra Etela,“ bráni Hajnalka (32) svoju švagrinú. „Keď teraz pôjde do basy, kto sa o jej deti postará? Na to vari nikto nemyslí?“ pridáva.

Záhada zápisu a údajného otca

Úplne inak vidia veci riaditeľky dvoch škôl, do ktorých vraj chcela Etela svojho syna Attilu zapísať. „Boli tu raz, ale na zápise sa nezúčastnili. Prišiel ale s nejakým mužom, ktorý sa predstavil ako jeho otec. Vôbec nie je pravdou, že sme ich nezobrali, lebo nemajú v Komárne trvalé bydlisko. O tom na akú školu dieťa príjmu totiž rozhodujú na mestskom úrade,“ prezradila Zuzana Dócze, riaditeľka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá si so záškolákmi z neprispôsobivých rodín a ich rodičmi počas roka užije svoje. Podobne sa vyjadrila aj jej kolegyňa z inej školy, ktorú vraj navštívil Attila s chlapom, ktorý sa predstavil ako jeho otec. „U nás zapísaný nie je a ani nebol. Toho chlapca som ani nevidela. Vlani k nám prišiel len muž, ktorý sa predstavil ako jeho otec a tiež jediný zástupca, ktorý ho vychováva, lenže nevedel mi ukázať žiadne dokumenty o dieťati. Matku som vôbec nevidela. Navyše, dieťa nikdy u nás na zápise nebolo,“ doplnila Katalyn Mátyas, riaditeľka základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským.

Pomôcť nedokáže ani sociálka

O stanovisko sme požiadali aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je viac ako zaujímavé. „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a terénni sociálni pracovníci vykonávajú v rodine opatrenia vrátane pomoci pri zabezpečení školskej dochádzky detí. Ide o administratívnu komplikáciu pri zápise detí, ktorú sa pokúša riešiť s príslušnými samosprávnymi orgánmi a ďalšími zodpovednými organizáciami,“ odpovedala jej hovorkyňa Jana Lukáčová na otázku, či sociálni pracovníci navštevovali rodinu a či sa jej snažili aj reálne pomôcť. „Žiaľ, doterajšie úsilie neprinieslo efektívnu pomoc rodine pri zabezpečovaní školskej dochádzky jedného z detí. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude pokračovať vo svojom úsilí a veríme, že vyhrotená situácia vyburcuje k väčšej ústretovosti aj príslušné samosprávne a školské orgány, aby pristúpili k tomuto problému ústretovejšie,“ dodala hovorkyňa. Mama malého Attilu sa teraz dostala do skutočne nezávideniahodnej situácie. Sociálka jej pomôcť nedokáže, lebo kompetentní ľudia na radnici s tým vraj nedokážu nič robiť, no a za to, že jej dieťa nechodí do školy, hoci nikto jej ho tam nedokáže dostať, jej hrozí až päť rokov basy. „Tam by ísť nemala, k čomu vyvinieme maximálne úsilie,“ skonštatovala na záver hovorkyňa.