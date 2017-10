Slovenský „Milionár z chatrče“ za mreže nepôjde, proti podmienke sa však odvolal

Spor exstarostu Ivanky pri Nitre a vlastníkov vydržaných pozemkov sa ťahá už od roku 2005. Peter Guzmický mal vtedy vydržať dva pozemky s rozlohou cca 131-tisíc m² a 267-tisíc m², na ktorých chcel postaviť spinálne rehabilitačné centrum za 464,7 mil. €. Pozemky v tom čase odkúpila od obce za 40 mil. korún (1,33 mil. €) na splátky firma Metronom, ktorú však zapísali do obchodného registra v ten istý deň, teda 22. decembra 2005, ako s ňou obec podpísala kúpnu zmluvu! Neskôr na účet obce mala poslať pätinu kúpnej sumy.

Exstarosta je vinný!

Odvolací krajský súd síce zrušil pôvodný rozsudok, ktorým Okresný súd nadelil Guzmickému dva roky s päťročným podmienečným odkladom, výšku trestu však potvrdil. „Päťročná skúšobná doba bola maximálna akú sme mohli dať. Nepodmienečný trest by bol príliš prísny vzhľadom na to, že sa nikde neuvádzalo, že svojím konaním obžalovaný zadovážil maximálny prospech sebe či niekomu inému, teda obci,“ vysvetlil podmienečný trest predseda senátu.

Čítajte viac FOTO Masaker v Hurbanove: Po streľbe ostali na zemi ležať 3 mŕtvi

Spáchal dva trestné činy

Krajský súd, ktorý priznal, že sa jednalo o veľmi komplikovanú vec, teda uznal exstarostu vinným z toho, že spôsobil škodu neznámym vlastníkom, ktorým uvedené nehnuteľnosti spravoval Slovenský pozemkový fond škodu vo výške 719 630 € a tiež ďalším známy a neznámym vlastníkom škodu vo výške 66 876 €. „Na cudzom majetku tak spôsobil škodu veľkého rozsahu,“ uviedol v rozsudku predseda senátu, ktorý zároveň uznal exstarostu vinným aj z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Senát odvolacieho súdu tak zamietol nielen odvolanie prokurátora, ktoré uznal za neodôvodnené, ale i Guzmického a jeho obhajcu. „Podmienečný trest aj s dĺžkou skúšobnej doby však považujeme za primeraný a je schopný splniť preventívny charakter,“ dodal predseda senátu.

Nespokojné obe strany

S rozsudkom bol exstarosta viditeľne nespokojný, nakoľko očakával úplné oslobodenie. „Nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať, no po porade s mojím obhajcom pravdepodobne podáme dovolanie na Najvyšší súd,“ skonštatoval po pojednávaní Peter Guzmický. Podmienečný rozsudok ale zaskočil aj druhú stranu. „Na to, že spáchal podvod značného rozsahu a zneužil právomoci vereného činiteľa je jeho trest smiešny a som s ním nespokojný. Či dostal podmienku, alebo by šiel do väzenia na zopár rokov nie je podstatné. Dôležité je, že súd vyslal signál všetkým, ktorí by chceli páchať podobnú trestnú činnosť, že to môžu skúsiť, lebo páchateľ môže skončiť aj na slobode,“ nechápavo krútil nad verdiktom hlavou zástupca vlastníkov pozemkov a jeden z ich dedičov Ľudovít Ďuriš.

Čítajte viac Bývalému ministrovi Lászlóovi Szigetimu hrozil vysoký trest: Toto je definitívny ortieľ súdu

Milióny dá na charitu

Hoci Petrovi Guzmickému za trestné činy podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa hrozilo 5 až 12 rokov väzenia, ba podľa nového sadzobníka trestov to mohlo byť dokonca 10 až 15 rokov, skončil na slobode. Môže sa tak tešiť zo svojho očakávaného veľkého majetku za odškodné za pobyt v švajčiarskej base, za čo by mal dostať pekných pár miliónov eur nielen od švajčiarskej banky, ale aj od Čecha Vladimíra Huněka, ktorému dohľadal jeho obrovské dedičstvo.

„Zmenila sa tam správkyňa, takže musím ešte chvíľu počkať,“ dodal exstarosta, ktorý je v súčasnosti evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. On sám však pre náš denník potvrdil, že takmer všetky z týchto peňazí venuje na charitu.