Smrť Františka Gauliedera: V jeho moči našli smrteľnú dávku Tramadolu! Ako sa mu do tela dostal a kto mu ho dal?

Galantského mestského poslanca Františka Gauliedera zrazil nákladný vlak pri Trnovci nad Váhom v okrese Šaľa 25. marca po druhej hodine ráno. O dva dni neskôr boli nebohému odobraté vzorky z krvi, pečene a moču, ktoré skúmal súdny znalec z odboru toxikológie, a v apríli vypracoval posudok na toxikologicko-chemické analýzy biologických materiálov. „Jej výsledky sme dostali až teraz a z nich bolo jasné, že v jeho moči sa nachádzal liek Tramadol v koncentrácii 6,97 nanogramov na milimeter,“ prezradil Ján Foltán, právnik rodiny Gauliederových. Keďže stopy tohto preparátu, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém a na tlmenie stredne silných a silných bolestí a je len na lekársky predpis, sa u F. Gauliedera v krvi nenašli, na rade je teraz ďalší súdny znalec, ktorý bude musieť spätne určiť a vypočítať, kedy sa toto silné narkotické analgetikum do jeho tela dostalo, a tiež v akom množstve. Žiaľ, už bez tela nebohého. „Súhlas na jeho pochovanie dala prokuratúra a orgány činné v trestnom konaní, ktoré usúdili, že súdni znalci mali dostatok času na preskúmanie tela a z neho odobratých vzoriek, takže rodina ho dala spopolniť,“ skonštatoval právny zástupca.

V tele mal smrteľnú dávku

Skúmané vzorky exposlanca však prezradili aj inú, závažnú skutočnosť. Kým hodnoty Tramadolu pre výskyt v krvi sú pre liečebnú dávku 0,10 až 0,55 ng/mm, pre toxickú 0,55 až 1,0 ng/mm a pre už smrteľnú od 1,10 do 20,50 ng/mm, tak F. Gaulieder mal v moči, teda po spracovaní telom, 6,97 ng/mm. „Môj manžel síce mal problémy s krížami, takýto liek ale nikdy nebral a ani si ho nenechal predpísať,“ uviedla Gauliederova manželka. „Môžem potvrdiť, že v jeho lekárskych záznamoch sa nikde predpis na takýto liek nenachádza,“ pridal Foltán. Zistiť, ako sa teda liek do tela nebohého dostal nebude vôbec jednoduché, lebo bolo spopolnené, a spätne sa tak nedá preskúmať. Tramadol je špeciálna látka, ktorá sa podáva buď v injekciách, v kapsuliach alebo tabletách, takže zistiť, ako sa do Gauliederovho tela dostal teraz už asi nebude možné. „A ani to nie je potrebné, lebo hlavnými otázkami je najmä to, či dal si ho dobrovoľne, alebo mu ho niekto nanútil, v akom čase a v akom množstve sa látka dostala do tela a tiež ako ovplyvnila jeho konanie,“ zamyslel sa Foltán.

Kde bol, s kým a čo robil?

Jednu z otázok teda už polícia zodpovedanú má, na ďalšie, nemenej dôležité, ale bude musieť nájsť odpovede. Zostavená časová os totiž zachytáva posledné kroky Gauliedera iba do 14.27 h, kedy mal telefonovať so svojím známym, ktorému povedal, že ak sa mu do 15.00 h neozve, aby prišiel za ním do Trnovca nad Váhom. Predtým ho zachytili miestne obecné kamery, no na žiadnom zo záberov sa nechová podozrivo. Dokonca, keď okolo jeho auta prechádzal asi o 14.40 h obecný policajt, ktorý šiel do práce, uvidel iba Gauliederove auto, jeho ale nie. „Kde bol od toho telefonátu a s kým? Šiel s niekým dobrovoľne, alebo ho niekto niekam odviezol násilím? Čo v tých asi 10-tich hodinách, čo o jeho pohybe nič nevieme, robil? Toto sú kľúčové otázky, na ktoré, ak sa má vyriešiť smrť Františka Gauliedera, musíme poznať odpovede,“ netají právnik rodiny nebohého.

Smrť krátko po pátraní

Zaujímavé je tiež, že exposlanca zrazil vlak iba krátko po tom ako sa skončila rozsiahla pátracia akcia po ňom, do ktorej boli nasadení aj policajní psi. Gauliedera začali hľadať okolo 18-tej hodiny, keď nahlásili jeho nezvestnosť. „Najskôr ho hľadali podľa mobilu, ktorý policajti prezváňali, až ho identifikovali v aute, no bez Gauliedera. Od toho momentu sa prehľadalo nielen okolie auta, ale aj po železnici a v jej okolí. Nájsť sa ho pokúšal syn, ktorý ho vyzýval hlasom aby sa ozval, ale pátrali po ňom aj policajní psi, ktorým okolo 22.00 h dali na zachytenie pachovej stopy očuchať oblečenie hľadaného Gauliedera. Psy sa však stále pohybovali najmä v okolí auta,“ opísal pátraciu akciu J. Foltán. Hľadanie ukončili pred druhou hodinou ráno, o niekoľko desiatok minút ale F. Gauliedera zrazil nákladný vlak. „Prečo až po tom, ako všetci odišli? Prečo sa neozval, keď na neho kričal syn? Kde bol dovtedy a s kým? Otázok je naozaj veľa a zodpovedať ich nebude ľahké," uzavrel právnik rodiny F. Gauliedera. Samovražde exposlanca neveria nielen jeho kamaráti, ale ani rodina, lebo už v roku 2012 a neskôr i v roku 2015 mu niekto do poštovej schránky vhodil obálku s nábojom. Podľa slov jeho blízkych sa mu mali krátko pred tým, ako ho zrazil vlak neznámi ľudia vyhrážať smrťou.