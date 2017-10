Statočná babička: Chcem, aby moja vnučka mala bezstarostné detstvo

Jediné, čo si Beatric pre svoju vnučku želá, je bezstarostné detstvo. „Neviem, ako máme žiť. Keď dostanem príspevok na zverené dieťa, rodinné prídavky, dávku v hmotnej núdzi, je to spolu okolo 130 eur. Nájomné za tento dvojizbový byt je pritom 290 eur,“ zratúva Beatric. Čo ich drží nad vodou, je príjem jej 20-ročnej dcéry. Pracuje ako kaderníčka a ona platí väčšinu nájmu.

Oblečenie si nemajú za čo kúpiť, sotva im vychádza na potraviny. „Dostávam oblečenie od kamarátky. Sem-tam nám pomôžu aj iní ľudia. Bez pomoci iných by sme to nezvládli. Najväčší paradox je, že ak by som sa starala napríklad o adoptované dieťa, mala by som nárok na príspevok vyše 170 eur,“ hovorí nešťastná babka.



Karolínke chýba počítač, pomohol by jej s angličtinou.

Karolínku má zverenú do opatery od jej ôsmich mesiacov. „Môj syn s manželkou ju mali veľmi mladí. Krátko po narodení stratili o ňu záujem,“ vysvetľuje babka. Dievčatko ťažko nieslo fakt, že žije bez rodičov. „Chvíľu volala mamou aj mňa,“ dozvedáme sa.

Tmavovlasá Karolínka je už tretiačka. „Škola mi celkom ide. Hrám na harmoniku a veľmi by som chcela aj na klavír,“ povedala nám nádejná hudobníčka. Po škole okrem hudobnej výchovy chodí aj na výtvarnú, tanečnú, ale aj na angličtinu. „Nie je náročná. Aj tak mi však ide srdce puknúť, keď jej nemôžem dopriať to, po čom túži. Nemá si na čom prehrať ani CD z angličtiny,“ vzdychla pani Gáliková. Školáčke by sa zišiel aj počítač. Babka jej naň však nedokáže nasporiť.

