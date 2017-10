Tragický dosah exekúcie: Ján († 64) sa obesil pre cudzí dlh!

Jánov švagor Štefan si ešte pred 15 rokmi požičal 120-tisíc slovenských korún, čo je asi 4 000 eur. Okrem Jána mal ešte jedného ručiteľa. Lenže Štefan onedlho odišiel do susedného Česka, údajne za prácou, a odvtedy o ňom nik nepočul. A ako sa neskôr ukázalo, nesplácal ani svoj dlh! „Bol to dobrý chlap a dobrý murár. Neverím, že zobral pôžičku a potom sa akože stratil,“ myslí si sused stále nezvestného šesťdesiatnika.

Prišiel len jeho občiansky preukaz

„Počul som, že po obrovských povodniach v Česku v roku 2002 prišiel na Slovensko len jeho občiansky preukaz. Môže byť, že je mŕtvy,“ dodal. Z dediny sa bez stopy stratila aj Štefanova manželka a Jánova sestra. Tajomné zmiznutie si, žiaľ, odniesli nevinní. Splátky pôžičky od Štefana nepricházali, a tak museli začať platiť ručitelia. „Jeden z nich však zomrel, takže všetko zostalo na otcovi,“ vysvetlil Jánov syn Milan (32).

Dlh sa postupne nabaľoval

Celých dvanásť rokov platil Ján mesačne 16,50 eura. Takáto nízka suma však na splátky nestačila, takže dlh sa postupne nabaľoval. Vyšplhal sa až na 7 000 eur, čo je takmer dvojnásobok pôvodne požičanej sumy! K dlžobe totiž pribudli mastné úroky z omeškania. K slovu sa dostal exekútor a Jánovi hrozilo, že pre nesplatenú pôžičku príde o majetok.

ODPORÚČAME DO VAŠEJ POZORNOSTI:

Obesil sa na kľučke dverí

Neuniesol to, v apríli tohto roku sa zo zúfalstva obesil na kľučke dverí. Krutým paradoxom je, že smrti sa veľmi bál. „Bol to veľmi dobrý chlap, ktorý mal síce ťažký život, no dokázal sa z neho tešiť,“ spomína smutne Jánova družka Júlia (58). „Všetko sa zmenilo, keď mu exekútorka povedala, že buď si zvýši splátky, alebo to zaplatí celé. Inak mu vraj siahnu na majetok, teda na byt a auto. To ho psychicky zlomilo. Hrozne sa zľakol, že príde o byt, v ktorom so synom bývali, a že obaja skončia na ulici. Chodil aj k psychiatrovi, no napokon i tak spáchal samovraždu.“

Dlhy raketovo narastali

Jej slová potvrdzuje príbuzná Eva (34): „To, čo spravil, nik nečakal. Bol dôchodca, navyše sa staral o vážne chorého syna, takže peňazí veľa nemal. Návštevy u exekútorky ho však pravdepodobne načisto zlomili.“ Jánovu družku rozhorčuje aj spôsob, akým sa riešia takéto prípady. „Celý systém pokút za nesplatenie pôžičky je strašný. Dlhy raketovo narastajú. Navyše, z dlžných 7-tisíc eur bola iba provízia exekútorky asi 1 800 eur,“ tvrdí Júlia.

Ako narástla dlžoba 4 000 € – takúto sumu v prepočte si požičal Štefan, pričom Ján bol ručiteľom. Nevedno, koľko z toho Štefan splatil.

16,50 € – také boli mesačné splátky dlhu, ktoré musel Ján platiť namiesto Štefana.

7 000 € – na túto závratnú sumu vzrástla dlžoba, ktorú mal Ján ako ručiteľ splácať

Robím len to, čo mi umožňuje Exekúčný poriadok!

Exekútorke Anette Demešovej, ku ktorej nebohý Ján chodil, zákon nedovoľuje hovoriť o konkrétnom konaní. Vysvetlila aspoň, prečo sa pôvodný dlh takmer zdvojnásobil. „Pri pohľadávke z 90. rokov, v ktorej bývajú 20- až 25-percentné úroky z omeškania, ako je to aj v tomto prípade, je to pre ľudí, ktorí ju splácajú, skutočne katastrofa. Penále naskakuje veľmi rýchlo,“ priznala. „Do roku 2015 sa všetky platby zaúčtovávali najskôr na úroky. Ak mal dotyčný vysokú pôžičku, tak napríklad pri 25-percentom úroku nestíhal pri takej malej uvedenej sume splácať ani len úrok, nie ešte znižovať dlžnú istinu,“ vysvetlila. Odmieta však, že by na Jána alebo na iného dlžníka vyvíjala nátlak. „Robím len to, čo mi umožňuje Exekučný poriadok. Výzva dlžníkovi, aby zaplatil požadovanú sumu, lebo môže dôjsť k predaju jeho majetku, je normálny právny úkon,“ vysvetlila exekútorka. Tragédia však pokračuje. Jánov dlh zdedil jeho zdravotne vážne postihnutý syn. „Ale veď on poberá iba 268 eur mesačne. Ako to bude splácať?“ krúti hlavou Jánova družka Júlia. Na splátky si vraj budú musieť vziať úver a predať Jánov trojizbový byt, o ktorý sa tak bál. „Nechápem, prečo nedali dom skutočného dlžníka aj s veľkým pozemkom do dražby,“ dodáva nahnevane. Dom, na ktorý si Štefan zobral pôžičku, dnes chátra a zarastá burinou. Boli nejakí záujemcovia o kúpu, no nedokážu ho predať. S právoplatným vlastníkom sa totiž nedá komunikovať. Nezvestného Štefana ešte oficiálne nevyhlásili za mŕtveho, takže s jeho majetkom nemožno nakladať.