Vynález budúcnosti: Trnavskí študenti predstavili prevratnú novinku, môže pomôcť invalidom!

V Trnave oficiálne predstavili študentský výskumno-vývojový projekt, ktorého výsledkom je elektrický vozík pre imobilných, ovládaný mimikou a myšlienkami.

Autormi technického riešenia sú študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

V rámci projektu THINK and GO upravili elektrický vozík tak, aby reagoval na myšlienky a mimiku používateľa.

Navrhli a implementovali hardvérové riešenie pre riadenie elektrického vozíka i jeho miniatúrnej verzie a zároveň vyvíjajú softvér, ktorý dokáže dobre rozpoznávať a zaznamenávať signály tela zdravotne postihnutého používateľa a následne ich prenášať do pohybu vozíka.



Hlavným prínosom študentského projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka.

"Uplatnenie môže nájsť najmä v nemocniciach, Health Care zariadeniach či v domovoch sociálnej starostlivosti. Pacienti s telesným postihnutím či po operácii budú môcť ovládať svoj vozík bezdotykovo, len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Jediným manuálnym bezpečnostným prvkom na vozíku má byť Stop tlačidlo," vysvetlila manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity Andrea Settey Hajdúchová.

Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť napríklad aj v robotike, pri riadení dronov či v ovládacích rozhraniach medzi človekom a strojom. "Využitie môže byť aj v psychológii i zdravotníctve, napríklad pri neuroplasticite," povedala Settey Hajdúchová.



Ako doplnila, riešenie je vyvíjané v spolupráci so softvérovou firmou so sídlom v Trnave, so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a odborníčkou na neuroplasticitu Elenou Žiakovou.