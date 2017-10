Znechutení poľnohospodári: Ešte jeden takýto rok a zabalíme to!

Nič nie je pre poľnohospodárov horšie ako nepriaznivé počasie. Výrazne im totiž ovplyvní úrodu a tým aj ich zisky. „Jarné mrazy nám narobili skutočne veľké problémy. Jahody sa nám podarilo z veľkej časti zachrániť, takže ich úrodu hodnotíme ako veľmi úspešnú, čerešne tie zamrzli úplne, takže sme ich ani neoberali, broskyne síce zmrzli takmer na 40 %, ale podarilo sa ich celkom dobre dopestovať, takže tu by spokojnosť mohla byť tiež. U jabĺk sa uvidí neskôr. Ukazuje sa síce dobrá úroda, no kvalitatívne to zrejme nebude žiadna sláva,“ prezradil Emil Schultz, majiteľ Emilových sadov.

Voda pomáha v mrazoch i horkách

Ukazuje sa, že najväčším spojencom ovocinárov je voda, a najmä tá z rozprašovačov. Nielenže pri mrazoch chráni na stromoch kvety a plody, ale počas horúcich dní dodáva stromom potrebnú vlahu. „Vplyvom veľkého sucha sú jablone v strese, a tak bude jabĺk menej a budú i menšie, bude to však lepšie ako vlani, keď sme mali úrodu jabĺk iba asi 300 ton, čo bolo približne 10 %. Tento rok by to mohlo byť okolo 2-tisíc ton. Broskýň mávame štandardne asi 300 ton, teraz by ich malo byť takmer 180,“ vysvetlil ovocinár.

V jeho sadoch pestujú broskyne na 7 ha, jablká na 50 ha a protimrazovú závlahovú ochranu, ktorou si pomáhajú aj pri suchách, majú na 16 ha, jahody pestujú na 50 ha a slivky, ktorých budú mať tohto roku iba asi 20 %, na 9 ha. Čerešne mali na 4 ha, lenže všetky im zamrzli preto ich ani nezberali. „Staré stromy zlikvidujeme a vysadíme nové. Hoci voda je u nás veľkým problémom, opäť zainvestujeme do rozšírenia protimrazového systému,“ dodal E. Schultz.

Ovocinári sú už zúfalí

Skutočnosť, že súčasný stav nášho ovocinárstva je viac ako alarmujúci potvrdil aj jeho šéf. „Sú takí, ktorí budú mať veľmi dobrú úrodu, oveľa viac je ale takých čo budú mať naozaj veľké straty. Ide najmä o farmu v Ostraticiach kde sa vyšplhajú až do 80 %,“ skonštatoval Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie Slovenska. Relatívne najlepšie sú na tom vo Veselom pri Piešťanoch a Dunajskej Lužnej. „Vlani sa dopestovalo 23-tisíc ton ovocia, v tomto roku by to mohlo byť do 35-tisíc ton, čo sú historicky dve najslabšie úrody u nás,“ vraví prezident únie a dodal: „Ak by sa opakovala neúroda z ostatných dvoch rokov, väčšina ovocinárov by zrejme padla na kolená celkom a toto ja radšej ani nechcem počuť. Dva roky ruského embarga a nasledujúce dva poznačené neúrodou následkom mrazov, ku ktorým sa pridali dampingové ceny z poľských jabĺk, dostali ovocinárov na hranu prežitia.“

Neúrodu má na svedomí mráz

Jarné mrazy narobili ovocinárom najväčšie vrásky a spôsobili i najväčšie škody. „Najviac bol chytený prvý zber jahôd, ktorý mráz poškodil takmer celý, takže vo všeobecnosti bolo toto ovocie poškodené až do 50 %. Mrazy ale šarapatili aj na ostatnom ovocí. Minulý rok mali ovocinári škody 16 miliónov eur a štát im vypomohol čiastkou iba 3,5 miliónov, koľko to bude tento rok si zatiaľ ani na strane škôd ani na strane štátnej pomoci ešte netrúfa povedať nikto,“ netají M. Varga

Likvidujú nás aj Poliaci

Slovensko vypestuje okolo 55-tisíc ton ovocia ročne, pričom až 75 % z toho tvoria jablká. I preto sa teraz čaká, ako dopadnú práve tie. Okrem počasia však slovenských ovocinárov ničia aj dovozové jablká z Poľska. „To vyprodukuje až štvrtinu celkovej úrody ovocia v Európe. My vypestujeme asi 55 tisíc ton ovocia, Poliaci až 3 milióny ton a Európa okolo 12 miliónov ton. Ovocinári v Poľsku na náš trh prenikajú z dampingovými cenami, ktorým my nemôžeme konkurovať,“ skonštatoval šéf našich ovocinárov.

Zmiznú poľnohospodárske farmy?

Závislosť od počasia sa snažia ovocinári minimalizovať rozličnými pomôckami. „Zakúpenie sietí proti silnému teplu, závlaha, primeraná protimrazová a protikrúpová ochrana niečo stoja a pokiaľ štát ovocinárom nepomôže, môžu dopadnúť ako poľnohospodári. Veď toto odvetvie na Slovensku už pomaly nemá kto robiť,“ priznáva prezident Ovocinárskej únie Slovenska.

Dočkáme sa teda raz toho, že ovocinárske farmy budú u nás skôr vzácnosťou? „Už sa to pomaly aj deje a viacerí stále viac prechádzajú od intenzívneho do extenzívneho spôsobu pestovania ovocia, teda nebudú robiť nič a pozbierajú a predajú iba to, čo sa urodí. Vrážať do toho peniaze už nechcú a nebudú,“ načrtol Marián Varga možnú víziu ovocinárstva na Slovensku.