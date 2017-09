Chudučká a unudená: Bývalá misska sa stráca pred očami!

Kým sa dlhoroční partneri pred tromi rokmi zosobášili, údajne sa viackrát, až trikrát, rozišli. Možno už vtedy bola v ich vzťahu nuda. Napokon sa však rozhodli pre svadbu. Dnes sú rodičmi dvojročného syna Alexa a z času na čas sa ukážu na spoločenskom podujatí.

Keď sa nedávno objavili v Španielskej sále Pražského hradu na finále modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2017, medzi prítomnými hneď zašumeli narážky na Veronikinu extrémnu štíhlosť. Síce vždy patrila k chudým ženám a ani tehotenstvo jej neprinieslo nadbytočné kilá, zopár by jej ich prospelo.

Nevie ju zabaviť?

Nedala sa nevšimnúť ani jej unudená „nálada“. Napriek tomu, že na afterparty istý čas sedela manželovi na kolenách a na prvý pohľad to pôsobilo romanticky, ťukala do mobilného telefónu. A občas sedela za stolom sama a vyslovene sa nudila. Nuž, v manželstve Vágnerovcov by sa zišiel impulz, ktorý by dvojici priniesol trochu vzruchu a zábavy.

Prečítajte si aj: