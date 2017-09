FOTO: Na chalupe u Janka Kurica. Dom si zariadili recyklovaným nábytkom

Drevenica so starým nábytkom, najlepšie ešte pôvodným, malé okná, pec a vŕzgajúca dlážka – asi takto si veľa ľudí predstavuje chalupu. Pre Jána Kurica a Simonu Bubánovú je však tento obraz neakceptovateľný. Dokonca chata ani chalupa nikdy nebolo to, o čom by manželia snívali. Ako vášniví golfisti vyhľadávali skôr pekné greeny, a tak sa raz ocitli aj na golfovom ihrisku na Záhorí.

„Vždy som sa vysmieval z ľudí, ktorí majú chalupu alebo nejaký letný dom. Raz sme prišli na Záhorie, neďaleko Senice, a našli sme tu krásne golfové ihrisko. Párkrát sme tu hrali a veľmi sa nám páčilo. Potom niekto povedal, že sa tu predáva nejaká chalúpka. Maličká, ale drahá. Tak sme s manželkou rozhodli, že porušíme naše predsavzatie, že žiadna chalupa. Myslím, že sme urobili dobre,“ priznal Janko Kuric v relácii Na chalupe.

Bez práce

Dodržali aspoň to, že nejde o žiadnu romantickú klasiku. Ich víkendový dom je zariadený moderne. „Naša chalupa je náš predĺžený domov, s naozajstnou chalupou nemá nič spoločné. Je to tu moderne zariadené, cítim sa tu ako doma, nie ako na chalupe,“ hovorí spevák. Na „chalupe“ trávia čas najmä kvôli športovým aktivitám, ktoré sa tam dajú robiť, kvôli golfovej komunite a prostrediu. „Predstava, že by sme mali tri hodiny vetrať, potom upratovať, zahradkárčiť a sekať drevo, je ťažká...“ dopĺňa manžela Simona.

Hnedé jazero

Hneď pri ich víkendovom dome je okrem ihriska aj jazierko, v ktorom si radi zaplávajú. „Najlepší je tu asi výhľad. Vo vode sa kúpeme, aj keď je hnedkavá, nemá lákavú tyrkysovú farbu, ale robia rozbory a je čistá. Ak je tu s nami naša dcéra, tak každé ráno skočí do vody rybičku aj s naším psom, ktorý sa tvári, že nie je pes, ale jej brat, a plávajú vedľa seba,“ zhodujú sa manželia, rovnako ako aj v netradičnom zariadení „chalupy“. „Mám rada moderné veci a Janko s tým súhlasí. A tak sme to urobili, aby to nebolo cenovo náročné, ale kultivované v materiáloch, aby sme tu v tejto nádhernej prírode kombinovali prírodné materiály: drevo, kov, železo…“ vysvetľuje Simona. Využili aj recyklované materiály. Napríklad stolík v obývačke je z lešenárskych rúrok a rám zrkadla je vraj zo starých lodí z Thajska.

