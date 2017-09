FOTO: Je moja! George Clooney sa opäť pri svojej Amal nezdržal INTÍMNOSTÍ. Čudujete sa mu?

Sú ozdobou každej akcie. George Clooney (56) má po svojom boku nádhernú ženu, ktorá nie je len prázdnou, dobre oblečenou figurínou. Nikdy nemal problém priznať, že je chytrejšia ako on. Na aktuálnom 74. ročníku filmového festivalu v Benátkach ju opäť hrdo chytal okolo pása a pózoval fotografom alebo ju pevne držal za ruku. A samozrejme - opäť jej prejavoval nežnosti na verejnosti - objímal ju a bozkával ako zaľúbený tínedžer.

Právnička Amal (39), ktorá je veľkou bojovníčkou za ľudské práva, prišla svojho muža podporiť aj ako režiséra nového filmu Suburbicon. Snímka, ktorá rieši otázku rasizmu, bude mať premiéru už v októbri.

TRPKÉ slová dnes už nebohého Vladimíra Brabca (+83) alias majora Zemana: Čo ho trápilo celé roky?

Perfektná postava

Amal a George v Benátkach na červenom koberci žiaria, veď toto nádherné mesto sa im bude navždy spájať s ich veľkolepou svadbou. Áno si povedali v roku 2014 po roku randenia. Stihli splodiť dve deti - dvojičky Ellu a Alexandra, ktoré sa narodili pred tromi mesiacmi. Materstvo Amal prospieva, v Benátkach predviedla nádhernú postavu v prekrásnej róbe, ktorá ju ešte podčiarkla. Deti samozrejme priviezli do Benátok tiež, ale úzkostlivo ich chránia pred fotoobjektívmi.

Manželia vlastnia v Taliansku dom na čarovnom mieste - v obci Laglio na Comskom jazere. Ak by ste sa naň chceli pozrieť v období, keď sa tam zdržiavajú majitelia, tak pozor - za postávanie v blízkosti vám môže hroziť pokuta až 500 eur. Rovnako vás môžu pokutovať aj za to, ak by ste priplávali bližšie k domu po jazere na loďke.