Herečka Katarína Hasprová prekvapuje vyjadreniami! Prezradila, čoho sa tak príšerne bojí

Pred pár dňami oslávila štyridsaťpäť rokov, ale ani zďaleka sa na to necíti. Herečka nám prezradila, ako vníma starnutie a pribúdajúci vek. „Uvedomujem si, že nie je bohviečo, keď to tak uteká. Ale asi aj vďaka tomu, akú mám prácu, a tomu, že poskakujem na javisku v choreografiách s tridsaťročnými, necítim sa na svoj vek,“ teší sa. Aj keď by sa dalo čakať, že pri toľkých známych a kolegoch to poriadne oslávila, opak je pravda. „Vôbec nie som typ, ktorý by mal rád veľké oslavy a párty. Stačí mi, ak si to len skromne pripomenieme. Aj partnerovi som povedala, že nič nechcem, tak mi kúpil krásnu kyticu z milovaných hortenzií. A aby som nezabudla, naj darček je pre mňa, ak mi skvele navarí,“ dodala Katka.

Pod nôž nikdy!

Herečka sa nesnaží ukrývať svoje pribúdajúce vrásky. „Ja by som si nikdy nedala žiadnu plastiku. Nielenže sa toho strašne bojím, ale myslím, že herečka potrebuje mať prirodzenú mimiku a vrásky. Nechcem byť ako plastová figurína. Napríklad ja som milovala herečku Nicole Kidmanovú, ale to, čo so sebou urobila, je strašné. Zbožňovala som jej filmy, ale teraz sa na ňu nemôžem ani pozrieť. Viem, že žiadna žena nechce vidieť, že starne, ale je to tak zariadené a tak by to aj malo ostať,“ uzatvára s úsmevom.

Milujete Adelu a je vám sympatická? Tu je pravda o tom, ako sa správa mimo kamier!

FOTO: Obrovská hanba! Opitý a špinavý sa váľal po zemi. Takto sa zapíjala dcéra Jakuba Přachara!

Martin Šmahel prišiel v spoločnosti tejto krásky. Všetci po nej slintali a doma by ju chcel každý chlap!

Pamätáte si na sexice z prechádzajúcich Let's Dance? Páni, pozrite ako si žijú!