Kontroverzná túžba tehotnej Kate. Presadí si ju konečne pri treťom dieťati?

Len nedávno potvrdila britská kráľovská rodina tehotenstvo vojvodkyne z Cambridge. Fakt, že princ George (4) a princezná Charlotte (2) dostanú súrodenca, všetci prijali s veľkým nadšením. Dokonalá rodinka sa rozrastie a všetci si želajú, aby tehotenstvo prebehlo čo najlepšie a narodilo sa zdravé dieťa.

Kate však opäť bojuje s extrémne silnými nevoľnosťami, ktoré ju aj pri predošlých tehotenstvách dostali až do nemocnice. Krehká a chudá žena musela preto prispôsobiť svoj oficiálny program v najbližších týždňoch tak, aby neohrozovala príliš seba ani nenarodené dieťa. Aj malý George musel preto v svoj prvý školský deň ísť do nového prostredia len s otcom Williamom. Kate by to nezvládla.

V britských médiách sa začalo špekulovať o tom, že by vraj rada rodila mimo nemocnice. Túto túžbu vraj vyslovila už v čase, keď sa mala narodiť malá Charlotte, nakoniec ale ustúpila tlaku paláca a lekárov, ktorí to považovali za príliš riskantné. Aspoň tak to uviedol zdroj z kráľovského prostredia portálu dailymail.uk.com. Teraz je vraj odhodlaná zabojovať opäť. Rada by si konečne užila ďalší veľký deň svojej rodiny bez toho, aby sa jej muž a teraz už dve deti museli nechať fotografovať pred pôrodnicou.

George aj Charlotte sa narodili v špičkovej nemocnici St Mary’s Hospital, kde priviedla na svej aj princezná Diana svojich dvoch synov, Willama a Harryho.

Teraz chce vraj Kate opäť viac súkromia. Argumentom by mali byť predchádzajúce bezproblémové pôrody a možno aj fakt, že predsa jej svokra kráľovná Alžbeta II. tiež rodila doma - v Buckinghamskom paláci sa narodili jej synovia Charles, Andrew a Edward. Dcéru Annu porodila tiež v paláci, ale v Clarence House. V Kensingtonskom paláci sa narodila kráľovná Victoria. Uvidíme, či sa v tomto krásnom sídle narodí aj tretí potomok Williama a Kate. Že by pôrod riskovala v sídle v Norfolku je asi nepravdepodobné. Je to príliš riskantné. Napokon, veľa pôrodníkov považuje pôrody doma za riskantné, pretože ak je potrebný urgentný lekársky zásah, je lepšie, ak sa rodička s dieťaťom nemusia prevážať do nemocnice, zbytočne sa tak stráca drahocenný čas.

